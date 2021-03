De ‘sexit’ komt eraan - en het lijkt net zo’n slecht plan als de brexit

Boris Johnson is boos. Erg boos. Stampvoetend loopt hij door 10 Downing Street, tierend over die stupide koppigheid van Nicola Sturgeon, de Schotse premier. Die halsstarrige vrouw, die nu voor de zoveelste maal dreigt Schotland los te maken van Engeland. Dat zou kunnen ­betekenen dat nu Noord-Ierland door niet werkbare brexit­akkoorden in rap tempo afstevent op een hereniging met de Ierse republiek en Wales ook steeds minder gecharmeerd is van Engeland, het Verenigd Koninkrijk in no time uit elkaar zou kunnen vallen.

Boris begrijpt niet hoe die Sturgeon zo onnozel kan zijn om te denken dat je Schotland zomaar kunt scheiden van Engeland. Je moet wel gek zijn als je je neus ophaalt voor een jarenlange gedeelde geschiedenis. Ook is er wederzijdse economische afhankelijkheid en een ­bijna onlosmakelijke gezamenlijkheid in defensie en veiligheidsbeleid, verbondenheid in regelgeving en rechtspraak en natuurlijk een collectieve grens. Hoe kun je daar bij je volle verstand nu zomaar uitstappen?

Het wordt er niet beter op als Carrie Symonds, de huidige fiancée van Boris en (ook al zo irritant) in het bezit van een IQ dat een stuk hoger is dan dat van de premier, zich ermee gaat bemoeien. Zij wijst Boris er fijntjes op dat precies diezelfde argumenten hem er zelf niet van hebben weerhouden het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te sleuren. Iets wat Boris zelf niet nalaat te etaleren als een goot succes, terwijl hij de ogen sluit voor de zich opstapelende papierwinkel en alle grensvertragingen voor de Britse im- en export, die tot een snel toenemend aantal faillissementen van Engelse bedrijven leidt. Om maar niet te spreken van het imposante terreinverlies van London als financieel centrum, ten faveure van steden als Amsterdam.

Onwaarheden en loze beloftes

Met dat in het achterhoofd lijkt ‘sexit’ inderdaad net zo’n slecht plan als brexit, maar dat zal ijdele politici er niet van weerhouden het volk wederom te misleiden met onwaarheden en loze beloftes. Een andere drijfveer van de Schotse onafhankelijkheids­gedachte is de jarenlange minachting voor de Schotten door arrogante Britse politici. Ook een leuke parallel met de brexit, waar minstens zo zelfingenomen en hooghartige Europese regenten voortdurend ergernis en boosheid weten te veroorzaken in de Europese lidstaten.

Een referendum in 2014 toonde dat 55 procent van de Schotten tegen onafhankelijkheid was. Door aanhoudende meningsverschillen met de regering in Londen en een stijgende populariteit van de Scottish National Party bij de laatste verkiezingen, dringt Nicola Sturgeon nu aan op een nieuw referendum. Een van de belangrijkste argumenten om het referendum te willen herhalen, is de brexit, waardoor de Schotten zich door hun zuiderburen gegijzeld voelen in een Europees isolement. Het is meer dan ironisch dat deze brexit nu hun belangrijkste argument is voor een sexit, met waarschijnlijk dezelfde rampzalige gevolgen voor mensen en bedrijven.

Marcel Levi is ceo van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.