‘De schuldigen worden gestraft. Babyboomers. De decadente generatie!’

Café Zoom.

“Ik denk dat je wel kunt zeggen dat de kerken en het carnaval de grote schuldigen zijn. Dat zegt iets…”

“Onzin! Onzin! Waarom nu weer de kerken? Vleermuizen hebben schuld. Je moet wel redelijk blijven!”

“Zie toch het grotere plaatje: de schuld ligt bij de Chinezen, het virus is waarschijnlijk uit hun laboratorium ontsnapt.”

“Vind ik paranoïde en racistisch. Je hebt te veel heel slechte films gezien. De schuld ligt echt bij onze omgang met Moeder Aarde, we hebben de natuur verknald.”

“Hallo zeg, waarom willen jullie het niet zien? Zien jullie dan niet dat de ware schuld ligt bij het ongebreidelde kapitalisme?! We moeten Marx weer lezen.”

“Marx lezen? je hebt meer aan een cursus statistiek! Hoewel ik die G5-zendmasten-theorie niet helemaal idioot vind.”

“Nou ja! Debiel! Laten we er nou nuchter over praten. De schuld van het grote aantal doden ligt, hoe je het ook wendt of keert, bij Trump.”

“O ja, het is in China ontstaan en Trump krijgt de schuld?”

“Trump was mede-eigenaar van dat virus-laboratorium in Wuhan. Maar de ware schuldige is het slechtste gezondheidsstelsel dat we hebben. Hadden we beter nagedacht, dan hadden we minder doden gehad. De schuld ligt bij Rutte.”

“Zo lust ik er nog wel één. Als er niemand was geboren, waren er geen mensen gestorven, die redenering volg jij. Maar ik vind dat je wel kunt kijken naar het RIVM, dat treft ook schuld. Ik zeg: mondkapjes…”

“O God, weer iemand die de wetenschap ontkent. Ik weet niet of je het weet, maar het heeft gewoon met luchtvochtigheid te maken. Zegt Maurice de Hond.”

“Waarom denk je dat de jeugd niet ziek wordt? De schuldigen worden gestraft. De babyboomers. De decadente generatie! Heeft zich obesitas gegeten, aids geneukt en kapot gedronken.”

“Het is gewoon griep, jullie zijn hysterisch. Hysterie ontstaat waar achterdocht en schuldgevoel samenkomen. De griep is schuldig.”

“Gelul! Durf nou eens nuchter te zijn: hoe erg is het eigenlijk? Erger wordt de economische crisis straks, daar zullen meer mensen aan sterven.”

“Ja, mensen gaan nu eenmaal dood.

Vroeger werden de mensen veertig.”

“Ik… Ik…”

“Niet meteen gaan hyperventileren, maar relativeren! Weet je hoeveel mensen er in de oorlog stierven? Laten we blij zijn dat het ouderen treft en niet de jongeren, zoals in een echte oorlog.”

“Ik… Ik…”

“Gezellig boys. Tot morgen maar weer!”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.