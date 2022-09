Op de laatste dag van de zomervakantie bevond ik me in klein gezelschap in de Efteling. Terwijl ik in een lange rij stond voor de meest onschuldige en geweldloze attractie, een rustig boottochtje, voer er net een gondoletta langs met daarin een volledig in driedelig pak geklede man, compleet met gepoetste schoenen en aktetas. Het viel nogal op tussen alle sneakers, trainingsbroeken en kleurrijke T-shirts waar het park vol mee was. Een man in een driedelig pak, alleen in een bootje, wat deed hij daar? Ongewild kreeg ik het beeld van een man die ’s ochtends zijn gezin gedag kust, zijn aktetas pakt en zogenaamd naar werk vertrekt. Alleen het werk is er niet meer. En na vele rondjes met de auto, uren etalages bekijken en zo lang mogelijk met een koffie doen totdat de barista hem de tent uitkijkt, ondertussen moed verzamelend om thuis te vertellen over zijn ontslag, trakteert hij zichzelf op een dagje Efteling. Een ander scenario kwam niet boven.

Terwijl ik dagen later nog mijmer over de man in pak, hoor ik op de radio een item over schulden. Het is vooral de schaamte, zegt een deskundige, waar mensen mee kampen. Het is de schaamte die ervoor zorgt dat mensen te lang wachten om hulp te zoeken. Het is ook die schaamte die mensen ervan weerhoudt te vertellen dat ze ontslagen zijn. Die ervoor zorgt dat ze de schijn ophouden.

We willen zo graag glanzen, we willen heel en gaaf lijken, we willen succesvol gevonden worden, wat dat ook betekent. We willen schoon schijnen. Zogenaamd op ons mooist zijn. En daar horen schulden niet bij, daar horen ontslagen niet bij. Ook al kan het zomaar gebeuren, het leven is niets meer dan een verzameling van omstandigheden, een verkeerde afslag of keuze lijkt zo genomen, een kans zo verkeken, een slechte kaart zo toebedeeld.

Net voordat het bootje met man in driedelig grijs achter een bocht verdween, zag ik hem een smartphone tevoorschijn halen. Ik hoopte dat hij niet een update op zijn Twitter ging plaatsen over de een of andere denkbeeldige succesvolle zakendeal maar dat hij zijn partner een bericht stuurde, dat hij even wil praten als hij thuis is. En dat hij een paar uur later met zijn hoofd in de schoot van zijn geliefde ligt, die hem troost en fluistert dat het goed komt.

Maar grote kans dat mijn beeld helemaal niet raakte aan de werkelijkheid, in het park bestaand uit één grote schijnwereld. In bootjes die zich ook anders voordoen, want ze worden door kabels onder water voorgetrokken. Zelfs de watervogels die om ons heen dobberden leken niet echt. Dacht ik. Tot er opeens een opvloog en ik van schrik bijna uit de boot viel.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

