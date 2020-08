De Russische vloek van augustus slaat weer toe

De Russische augustusvloek: Wikipedia heeft er een aparte pagina over.

Het zou een rustige zomermaand moeten zijn waarin (Wit-)Russen zich terugtrekken in hun datsja’s en zich verpozen bij barbecues en meertjes.

Maar jaar op jaar is er in augustus iets dat die rust verstoort.

Van de coup in 1991 die het einde van de Sovjet-Unie inluidde, tot de ramp met de onderzeeër Koersk, van de Siberische bosbranden en overstromingen tot nu de revolutie in Belarus.

Afgelopen week leefde de bevolking van Belarus – en de wereld met hen – op een wolk. Drie vrouwen leken met een vreedzame, bijna ludieke revolutie de langst zittende dictator van Europa zomaar pootje te lichten.

Maar het momentum kantelde deze week toen na de aanvankelijke schrik Loekasjenko – in nauwe consultatie met de spindokters in het Kremlin – het heft weer in handen begon te nemen.

Het volk zal Loekasjenko’s wandaden nooit vergeten, maar met het leger, de geheime diensten en (vooralsnog) het Kremlin achter zich, wordt de strijd met de dag ongelijker.

En dan nu het afschuwelijke nieuws dat Ruslands meest prominente oppositieleider en corruptie onderzoeker Alexej Navalni voor zijn leven vecht nadat hij vermoedelijk is vergiftigd.

De foto uit Omsk waar hij een kopje zwarte thee op het vliegveld drinkt en de korrelige video waarin hij het even later in het vliegtuig uitschreeuwt van de pijn gaan inmiddels de wereld over.

Ook in Rusland, waar in september in 30 regio’s verkiezingen plaatsvinden, kraait het oproer. In Chabarovsk demonstreren nog steeds – nu meestal buiten het zicht van de internationale camera’s – tienduizenden mensen tegen het ontslag van ‘hun’ gouverneur.

Met zijn campagne ‘Stem Verstandig’ speelt Alexej Navalni een belangrijke rol in de groeiende onrust in de provincies.

Omdat oppositie kandidaten vrijwel overal uitgesloten worden van de kieslijsten, besloot Navalni per regio zijn gewicht te gooien achter wel goedgekeurde kandidaten – maar die niet tot Poetins partij horen. Onder het motto: alles beter dan Poetin.

In Chabarovsk bracht een gouverneur van ‘oppositiepartij’ LDPR de Poetinkandidaat een verpletterende nederlaag toe en elders deden communisten dat.

Economische malaise en coronacrisis treft de Russische provincies – de traditionele machtsbasis van Poetin – veel harder dan het rijke Moskou. Juist daar broeit het en vindt Navalni’s leus van ‘boeven en oplichters’ vruchtbare aarde.

Terwijl het leven van Navalni aan een zijden draadje hangt is het nog te vroeg om daders en motieven aan te wijzen.

Navalni leeft al jaren in de wetenschap dat hem iets fataals kan overkomen. Hij raakte bijna een oog kwijt nadat iemand daar bleekmiddel in gooide. En hij is al eens vergiftigd op een politiebureau.

De maand begon zo hoopvol. We kunnen alleen maar hopen en bidden dat de Wikipediapagina August curse er niet nog een hoofdstuk bij krijgt.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.