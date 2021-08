De Russische jetset voelt niets van dat Europese inreisverbod

Vanwege covid is Europa nog steeds op slot voor Russen, maar daar merkte mijn vrouw Ellen weinig van tijdens een bezoekje aan Sardinië. De Russische jetset was er en masse neergestreken aan de Costa Esmeralda.

De rijken dezer aarde hebben allemaal dubbele paspoorten (Malta en Cyprus zijn met name populair bij Russen) of komen met medische certificaten Europa binnen.

Zo viert mijn collega Svetlana – dochter van een oliefabrikant – al weken vakantie in een voornamelijk door Russen bevolkt resort in Sardinië dat zich heeft omgedoopt tot kliniek. Gasten zijn Italië binnen gereisd vanwege ‘dringende gezondheidsredenenen’ maar op een symbolische arts na is er verder niets medisch aan het resort.

Ellen was uitgenodigd voor een etentje bij een Russisch echtpaar dat we nog van de school van onze kinderen kennen. De Italiaanse privékok zette een uitmuntende maaltijd op tafel terwijl voor de villa een groot motorjacht dobberde.

Onder de tafel lagen twee hazewindhonden. Natasja, de vrouw des huizes, vertelde dat haar oude, geliefde hazewindhond onlangs was overleden. “Ik miste hem zo dat we besloten om de hond de laten klonen.”

Ellen begreep haar eerst niet helemaal, tot ze vertelde dat ze met een pluk haar van de overleden hond naar een Amerikaanse kliniek was gevlogen. Met het dna ‘bouwden’ ze twee nieuwe honden – werkelijk als twee druppels water.

“Niet alleen wat uiterlijk betreft zijn ze een perfecte kopie,” zei Natasja. “Ook in gedrag. Toen ze hier in huis kwamen kozen ze meteen precies dezelfde plekken als onze oude hond. Hun karakter is identiek.’’

Ellen informeerde voorzichtig hoeveel zo’n grapje kostte. “Driehonderdduizend dollar,” bekende ze zonder enige schaamte. “Per hond.”

“Voor dat bedrag kan je een Russisch hondenasiel jaren uit de nood helpen!” zei Ellen.

“Hebben we ook gedaan,” riposteerde Natasja.

Natasja is een grote importeur van Franse champagne in Rusland. Tijdens het diner mopperde ze op Poetin die haar business vrijwel om zeep had geholpen. Sinds kort moet Franse champagne als mousserende wijn op de Russische markt worden gebracht. Een grotere belediging voor de Fransen is nauwelijks denkbaar.

De liefde van de Russen voor champagne gaat ver terug. Tsarina Catherina was er al verzot op en jaagde er op grote bals niet zelden duizend flessen Veuve Clicquot doorheen.

Wat Poetin ertoe bewoog om de Franse champagne in de ban te doen is niet geheel duidelijk. Economisch stelt het allemaal niets voor. Het is vermoedelijk meer een vergelding voor de harde woorden van Macron aan het adres van Poetin na de vergiftiging van Navalny. Terwijl Frankrijk in het Kremlin juist wordt gezien als het meest pro-Russische Europese land.

In huize Natasja wordt ondanks deze zakelijke tegenslag overigens geen glas champagne minder gedronken. Ze heeft nu alle tijd om zich over haar hazewindhonden te ontfermen.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.