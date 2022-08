De Russische economie implodeert, terwijl Oekraïne met steeds meer succes bombardeert

‘Adidas uit Belarus, Zara uit Turkije, Ikea uit Finland,’ kopte The Moscow Times boven een artikel over consumentenartikelen die ondanks het vertrek van meer dan duizend westerse bedrijven uit Rusland nog volop te koop zijn.

Anton – een van onze medewerkers die achterbleef in Moskou – schafte deze week een iPhone Apple Pro 13 aan. Niet bij een Apple Store – want die zijn gesloten – maar via Avito, een groot online platform.

“Daar wemelt het van advertenties. Veel handige Russen zijn in het gat gedoken dat westerse bedrijven hebben achtergelaten. Via parallelimport halen ze spullen uit landen als Kazachstan, Belarus en Turkije. Dat is volstrekt legaal, want de Russische overheid heeft de merkbescherming voor bedrijven die Rusland verlieten opgeheven,” aldus Anton.

De iPhone die Anton in Moskou kocht, kostte hem omgerekend 1550 euro – iets duurder dan de 1345 euro die hij er in Nederland voor zou betalen. “Dat prijsverschil neem je graag voor lief om aan je favoriete gadget te komen.”

Het is een van de vele ongerijmdheden van deze oorlog. Nooit werd een land met zo veel sancties getroffen als Rusland. De sluipwegen om hier onderuit te komen blijken echter talrijk. Of het nu een Billy Ikeakast of een peperdure Bentley betreft, het wordt in een paar dagen geleverd.

Het IMF meldde dat de Russische economie ‘beter draait dan verwacht.’ De Russische Centrale Bank verlaagde het rentepercentage. De Russische inflatie gaat elke maand omlaag – in juli was er zelfs sprake van deflatie – en de Russische roebel is de best presterende munt in de wereld! Dat alles met dank aan de hoge energieprijzen, waardoor Europa in feite de oorlog financiert.

Het bracht Poetin tot de uitspraak: ‘De sancties zijn een mislukking.’ Op korte termijn: ja. Maar als Poetin iets verder kijkt, ziet hij zeer sombere wolken boven Rusland.

De lokale productie is vrijwel tot stilstand gekomen. IPhones en Louis Vuittontassen zijn makkelijk in te voeren, maar met machines en industriële technologie ligt dat anders.

Een bevriende makelaar vertelde dat het onroerend goed in Moskou op zijn gat ligt. “We hebben net als in Europa een decennium van prijsstijging achter de rug. Daar is bruut een einde aan gekomen. Alleen met kortingen tot 20 procent kun je nog iets verkopen. Bij de modale Rus gaat al het geld op aan dagelijkse behoeften. Sparen, laat staan onroerend goed, kopen is niet meer mogelijk.”

De roebel mag dan sterk zijn, de Russische aandelenmarkt is nu de slechtst presterende in de wereld, een graadmeter voor het vertrouwen in de economie. De door Poetin gestimuleerde switch van Europa naar Azië blijkt ook geen succes. China en India kopen Russische kolen en olie met kortingen tot wel 50 procent.

Zelfs de tussenhandelaren moeten voor hun toekomst vrezen. De magazijnen van Zara, Apple etcetera in Kazakhstan en Dubai zijn bijna leeg. Nieuwe voorraad komt maar mondjesmaat binnen.

‘De Russische economie implodeert,’ concludeerde de Eurasia Group deze week. Terwijl tegelijkertijd Oekraïne met steeds meer succes bombardeert.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.