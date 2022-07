De Russen stemmen met hun voeten: sinds de oorlog zijn bijna een half miljoen uit Rusland vertrokken

Derk Sauer. Beeld Artur Krynicki

Volgens Rosstat – het officiële statistiekbureau – zijn sinds het begin van de oorlog 430.000 mensen uit Rusland vertrokken.

Dat is een absoluut record en toont aan dat veel Russen met hun voeten stemmen. Zij zijn tegen de oorlog en zien geen toekomst meer voor zichzelf en hun kinderen.

‘Hoe verlaat ik Rusland,’ staat al maanden bovenaan de lijst van de Russische Google Search, een sterke indicatie dat we pas aan het begin staan van deze exodus.

Een cijfer springt eruit: 17.000 Joodse Russen namen in de afgelopen maanden de benen. Dat is 10 procent van de Joodse gemeenschap in Rusland.

Volgens opperrabbijn van Moskou Pinchas Goldschmidt hangen er ‘zeer donkere wolken’ boven zijn gemeenschap. Goldschmidt ontvluchtte zelf Rusland omdat de autoriteiten grote druk op hem uitoefenden zich voor de oorlog uit te spreken. ‘De Joodse gemeenschap in Rusland is tegen de oorlog maar in Rusland kon ik dat onmogelijk hardop zeggen.’

Wie in het huidige Rusland niet ‘voor’ is schaart zich automatisch in de rangen van de ‘landverraders’. Dat dit nu juist de Joodse gemeenschap raakt is opmerkelijk. De Sovjet-Unie was berucht om haar geïnstitutionaliseerde antisemitisme. Hele beroepsgroepen waren afgesloten voor Russische joden. Maar onder Jeltsin en zeker ook onder Poetin leefde het Joodse leven op en leek antisemitisme tot het verleden te horen. In ons dorp Zjoekovka ging niet lang geleden een Joods cultureel centrum open. Het Joodse Museum in Moskou behoort tot de mooiste in de wereld.

De oorlog veranderde alles. In zijn ‘voor wat, hoort wat’-denken verwachtte Poetin de ondubbelzinnige steun van Russische Joden en Israël. Komt nog bij dat Rusland ervoor zorgt dat Israël ongestraft op kan treden tegen terreurgroepen die vanuit bondgenoot Syrië opereren.

Israël hield zich de eerste maanden dan ook op de vlakte, maar steeds meer Russische Joden zagen de invasie – waar ook Joodse Oekraïners het slachtoffer werden – met lede ogen aan. Temeer omdat de oorlog werd gevoerd onder het mom de ‘Oekraïense Nazi’s’ te verslaan. Met de Joodse president Zelenski aan het hoofd in Oekraïne is dat een bizar verhaal.

“De fanatiekste antisemieten in de WO2 waren zelf Joden,” beweerde de Russische buitenlandminister Lavrov onlangs zonder blikken of blozen

Met zulke teksten jagen Poetin cum suis veel Russische joden in de gordijnen. En nu het Kremlin het Joods Agentschap ook nog wil verbieden – een organisatie die sinds de stichting van de staat Israël Joden over de hele wereld bijstaat om te emigreren – staat de relatie helemaal op springen.

In Israël wonen nu al een miljoen mensen met een Russische achtergrond, het gevolg van eerdere emigratie golven. Dat worden er snel veel meer.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.