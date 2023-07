Amerika gaat Oekraïne clusterbommen geven. Atoombommen zijn net iets erger, geloof ik, want die vernietigen alles.

Clusterbommen zijn gigantische bommen die granaten sproeien en grote hoeveelheden soldaten, onschuldige burgers en zeker ook kinderen kunnen raken. Zelfs – of juist – als de oorlog al is afgelopen.

Bijna alle landen hebben daarom beloofd om geen clusterbommen te gebruiken, behalve Rusland, Oekraïne en Amerika.

Rusland gebruikt ze al.

Is het immoreel die clusterbommen te gebruiken?

Dat is eigenlijk een flauwe vraag.

Je kunt elke vorm van geweld met gesneuvelden tot gevolg immoreel noemen.

Is oorlog voeren immoreel? Ja. Maar soms moet je oorlog voeren. Is het gebruik van de atoombom immoreel? Uiteraard, maar wat moet je doen als je met atoombommen wordt aangevallen? Is een executie immoreel? Ook. Maar hebben sommige lieden niet zo veel misdaden gepleegd dat ze het recht op leven hebben verspeeld? Ook moord deugt niet. Maar zou de moord op Hitler immoreel zijn geweest?

Op mijn spandoek staat: ‘Tegen clusterbommen!’

Maar als Rusland elke dag – dag en nacht – ziekenhuizen, scholen, kinderspeelplaatsen en allerlei andere burgerdoelen bombardeert om Oekraïne te demoraliseren, mogen wat mij betreft mettertijd clusterbommen gebruikt worden als die de oorlog sneller kunnen beëindigen.

Tit for tat.

‘Mettertijd’ als veiligheidsknop.

En atoombommen?

Mag als het moet. Ze zijn al een keer gebruikt. Of het tactisch verstandig is, is een andere vraag.

En als dan de aarde voor een deel wordt vernietigd? Misschien wordt dan eindelijk ingezien dat oorlog voeren volstrekt zinloos is.

En als jaren na dato kinderen per ongeluk op zo’n clusterbom trappen en ledematen verliezen? Dan zijn die kinderen alsnog oorlogsslachtoffers van een oorlog die Rusland is begonnen.

De Russen hebben nu iets gevonden wat net geen atoombom is. Ze willen Zaporizja bombarderen, waar zich een kerncentrale bevindt. Als dat genoeg schrik aanjaagt, wil Poetin de volgende kerncentrale bombarderen, net zolang tot Oekraïne zich overgeeft.

In zo’n geval denk ik dat je ook clusterbommen tegen Russische soldaten in Oekraïne mag gebruiken.

Je voert strijd om een moraal – niet met een moraal.

Ik weet dat oorlog alleen hen behaagt die van volle mortuaria houden. Door een oorlog worden er dat helaas steeds meer.

Eerst verafschuw je het doden van je medemensen, na verloop van tijd geef je jezelf op bij het recruteringsbureau. Eerst kan je geen lijk zien, na een tijd wil je zoveel mogelijk vijanden neermaaien. Eerst is de dood je vijand, dan je vriend.

Mensenlijk oorlog voeren bestaat niet.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.