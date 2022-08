De Russen deden in Afghanistan precies hetzelfde als nu in Oekraïne

‘Weet je nog, de oorlog in Afghanistan? Met de Russen?” vroeg ik aan mijn vriend.

“Ja, vaag” zei hij. “Ik weet er eigenlijk niet meer van dan dat uiteindelijk de moe­dja­he­dien werden gesteund door de CIA. Maar dat weet ik weer door de film Charlie Wilson’s War, uit 2007, een film met Tom Hanks, Julia Roberts en Philip Seymour Hoffman. Met geweldige dialogen van Aaron Sorkin, de man die de scripts schreef voor The West Wing.”

“De Russen trokken in december 1979 naar Afghanistan om de procommunistische opstand te steunen tegen de moe­dja­he­dien, de islamistische opstandelingen. Ze waren gedwongen daar vervolgens negen jaar te blijven. Het werd wel het Russische Vietnam genoemd. De Russen konden niet winnen. Ze hadden de tegenstand onderschat. Ze deden in Afghanistan precies hetzelfde als nu in Oekraïne. Steden platbombarderen, de tactiek van de verschroeide aarde. Uiteindelijk was heel Afghanistan voor de moe­dja­he­dien.”

“Waarom hebben de Russen daar niet van geleerd?”

“Toen de vliegtuigen op 9 september 2001 de Twin Towers binnenvlogen en bleek dat Osama bin Laden hiervoor verantwoordelijk was, hebben de Russen zich in de handen gewreven en gedacht: als Amerika ons onze gang had laten gaan, was dit niet gebeurd. Ik vermoed dat de Russen dus bij de inval in Oekraïne meenden: de Amerikanen zullen wel van Afghanistan hebben geleerd en ons onze gang laten gaan.”

“Bemoeizucht plus misverstanden veroorzaken vernietiging.”

“Waar komt die bemoeizucht toch vandaan?”

“Denken dat je het beter weet, hulp willen bieden zodat je ego wordt gestreeld. Misplaatste empathie. Kwaadaardigheid…”

“En nu wordt Afghanistan geregeerd door de Taliban.”

“Nadat Amerika zich heeft teruggetrokken.”

“En wij ook.”

“En wij ook inderdaad.”

“Ik kreeg net een bericht dat ze, de Amerikanen, Al-Zawahiri, de tweede man van Al Qaida na Osama Bin Laden nu ook hebben gedood, in Afghanistan”’

“Intussen heeft Afghanistan hulp gevraagd omdat hun kinderen doodgaan van de honger. Het land is failliet. Ze zijn alleen niet bereid iets te doen aan mensenrechten. Voor een paar duizend euro kun je daar een minderjarig meisje kopen. Moeten we nu wel of niet helpen?”

“En de strijd in de Balkan laait ook weer op. Het luchtalarm klonk alweer. De Navo is bereid in te grijpen, lees ik.”

“We moeten ons nergens mee bemoeien.”

“Dus kinderen gewoon laten sterven? Als de Navo ingrijpt, zijn wij er al bij betrokken.”

“We hebben genoeg eigen problemen. We kunnen niet de hele wereld naar ons laten luisteren.”

“Domme wereld. Luister naar ons!”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.