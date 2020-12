De rolmodellen leven hun thug life

Het was weer een roerige week rond bekende ­rolmodellen die kinderen uit Amsterdamse achterstandswijken en ver daarbuiten inspireren.

Eerst klonk een positieve noot. Rapper Djaga Djaga uit Zuidoost riep in een handgeschreven brief op tot verbroedering.

Hij deed dat vanuit de gevangenis waar hij 18 jaar uitzit voor de liquidatie in de Bijlmer van een man die twee kilo cocaïne zou hebben gestolen van Ridouan Taghi. Maar: met al zijn straatkrediet kan Djaga Djaga’s kalmerende boodschap van waarde zijn.

Zijn brief was gericht aan ‘Choppa’ van drillrapgroep 73 De Pijp. Die formatie van twintigers vecht een vete uit met Rotterdamse rivalen waarin deze zomer een negentienjarige Rotterdammer is doodgestoken in Scheveningen.

Djaga Djaga had Choppa gezien in een televisiedocumentaire en weet nu ‘wie er achter die bivak zat’, namelijk ‘een intelligente nigger’. Die ‘beef’ met die Rotterdammers ‘slaat nergens op, tijger’.

Via zijn eveneens rappende halfbroer Oshadix zou Djaga Djaga de drillrappers uit De Pijp onder zijn hoede willen nemen. Dat ze het pad bewandelen dat hij zelf ging, ‘is niet gangster, bro’. Laat ze rappend ‘achter de witte money aan gaan’ en hun ouders trots maken. ‘Leef en laat leven.’

De stichtelijke woorden gingen soepel rond over de sociale media toen een andere jeugdheld werd opgepakt. Veelvoudig international en Ajaxspeler Quincy Promes zou een neef in zijn knie hebben gestoken, die een jaar niet kan werken. Hij mag zijn strafzaak inmiddels buiten afwachten.

Zijn arrestatie was een accident waiting to happen, klonk het in Promes’ omgeving. Hij omringt zich (óók als rapper) openlijk met foute vrienden (ook met Djaga Djaga, Oshadix en hun entourage).

Maandag haalde alweer een roemruchte vriend van bovengenoemden het nieuws. Gangstarapper ‘Joey AK’ kreeg ruim 3 jaar cel voor het ontvoeren van een Amsterdamse en haar dochters van 3 en 7, waarna hij haar volgens de rechters met heet water overgoot en met een pistool op hoofd en knie sloeg.

Ik herhaal het nog maar eens: er is helemaal niets mis met wat voor rap dan ook, de ellende begint als de gekoesterde rol­modellen de fantasie uit hun clips in de rauwe werkelijkheid naspelen – met echte messen en pistolen, met echt bloed en online gevolgd door héél veel jonge bewonderaars.

Woensdag voerde een arrestatieteam Choppa uit zijn huis. Waarom willen politie en advocaat niet zeggen. Er liep al een strafzaak omdat zijn vriendengroepje in maart zo onvoorzichtig met een pistool speelde dat Joey Uiterwijk (23) per ongeluk werd doodgeschoten in de Watergraafsmeer. Choppa wordt inmiddels online voor snitch uitgemaakt omdat hij de politie de namen van de andere aanwezigen verried.

Thug life, om met het goede oude (en jong vermoorde) rap­icoon Tupac Shakur te spreken.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever.

