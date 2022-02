De rodelbaan verbreden, vier verschillend gekleurde helmen, kop vooruit en sleeën maar. Het is maar een idee

In de supermarkt speelden twee melige jongemannen een spelletje met boodschappenmandjes. Ze schoven de mandjes vanaf de ingang van het pastapad richting een plas rode wijn. Een mandje werd afgeremd door de scherven, waardoor de eigenaar ervan met veel gevoel van dramatiek met zijn handen naar zijn hoofd greep. Het mandje van de ander eindigde even later midden in de plas merlot (zag ik op het etiket van de op de vloer uiteengespatte fles). De eigenaar juichte en deed een dansje waarbij de wijn in het rond spatte.

Een bijzonder chagrijnige medewerker kwam met een bezem aanzetten.

“Waar was je nou?” zei de jongeman die net verloren had.

Het meisje veegde zwijgend de scherven bijeen. Ze deed heel erg haar best haar witte sneakers schoon te houden.

Ik heb er deze Olympische Winterspelen alweer uren naar zitten kijken. Curling. Schaken op ijs, of, om het wat minder elitair te zeggen: pijltjes gooien op ijs. Heel overzichtelijk, duidelijk en, niet onbelangrijk: enorm rustgevend (heeft Netflix al een compilatie beschikbaar om in tijden van stress naar te kunnen kijken?). En de spelers zijn beschaafd. Behalve het geschreeuw om de vrouw of man die met de bezem het ijs bewerkt om de steen sneller te doen glijden, gebeurt er niets raars.

Heerlijke sport.

Waar ik helemaal kriegel van word is rodelen. Je kijkt naar sporters die op hun rug op een sleetje door een ijskanaal suizen. Het is een sport die om duizenden van seconden gaat. Je ziet eigenlijk niet wie de duidelijke winnaar is. Het is behoorlijk saai om naar te kijken, en hopen dat er een van zijn slee zal donderen mag ook niet.

Wie het snelste een fles rode wijn uit het schap pakt en op de grond kapot gooit is leuker en spannender om naar te kijken. (Wel een filmpje gezien, geschoten met een camera op het hoofd van een rodelaar. Je zou er high van kunnen worden, zo hallucinerend, maar ik werd alleen maar wagenziek terwijl ik gewoon op de bank zat. Niets voor Netflix.)

Dat rodelen kan natuurlijk ook veel spannender en leuker. Ik herinner me uit mijn winterse jeugd de sleewedstrijden op de Zandbult. Waar we met een man of vijf, zes – op je buik op de slee, kop vooruit – tegelijk vanaf sjeesden. Kijken wie er het eerst beneden kwam, waarbij je elkaar als curlingstenen mocht wegbotsen. Er zijn wat botten gebroken en tanden gesneuveld.

Toevallig kwam ik dezer dagen langs een programma gezapt dat ik al als debiel had weggezet. Marble Mania. Verschillend gekleurde knikkers die zich met z’n allen over een bochtig parcours naar beneden stortten om te kijken wie als eerste beneden zou zijn. Ik bleef toch even naar een afdaling kijken om te zien hoe geel vanuit geslagen positie toch terugkwam en zegevierde.

De rodelbaan verbreden, vier verschillend gekleurde helmen, kop vooruit en sleeën maar. Het is maar een idee. Spanning en sensatie verzekerd.

En daarna een potje curling kijken om weer tot rust te komen. Tot zover de winterspelen.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

