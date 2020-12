De ‘rode lijn’ in de Russische journalistiek: Poetins kinderen

Beeld Artur Krynicki

Ik werk al mijn halve journalistieke leven samen met de Russische onderzoeksjournalist Roman Badanin. Eerst bij de zakenkrant Vedomosti – alwaar hij het bloed onder de nagels van menige oligarch vandaan haalde – en daarna bij het Russische mediabedrijf RBK.

Roman is niet de leukste thuis. Hij kijkt nukkig, ziet achter elke boom een schandaal en als hij zich eenmaal in een zaak vastbijt, laat ie niet meer los. Dat merkte ik toen hij een paar jaar geleden met een onthulling kwam over Katerina Tichonova (33), beter bekend als de vermeende dochter van Poetin.

Katerina – die haar tijd voornamelijk spendeerde aan acrobatische rock & roll – bleek benoemd tot directeur van Innopraktika, een nieuw hightech research instituut op het terrein van de Moskouse Universiteit met een budget van 1,5 miljard euro. Dat was zeker nieuws.

In de Russische journalistiek bestaat echter een ‘rode lijn’ die niemand graag overschrijdt. Het is vaak het begin van het einde van je journalistieke carrière. Poetins twee dochters – die hij angstvallig uit de publiciteit houdt – behoren tot die rode lijn. Weken schaafden we aan het verhaal. Checkten elk woord. Hadden hoog oplopende discussies, tot ik uiteindelijk het groene licht gaf. De gevolgen lieten niet lang op zich wachten.

Bij de eigenaar van RBK vielen gemaskerde en bewapende fiscale rechercheurs binnen en bij mij rolde een aanklacht in de bus vanwege ‘fraude’. Uiteindelijk ging ons mediabedrijf over in Kremlin vriendelijke handen. Roman Badanin en veel van zijn collega’s stonden op straat.

‘Opgeven,’ komt niet echt in zijn woordenboek voor – dus vanuit zijn flatje startte Badanin met Proekt, een nieuwe onderzoekssite. Afgelopen week legde hij een nieuw bommetje met de onthulling dat er nog een derde dochter van Poetin bestaat, Elizaveta. Niet van zijn ex-vrouw Ljoedmila, maar van een Petersburgse maîtresse eind jaren negentig.

De vraag is natuurlijk of dat de Russen iets aangaat. Wat Poetin privé doet is zijn zaak. Maar anders wordt het natuurlijk als zijn kinderen opduiken in hoge publieke functies. Of als de maîtresse – afkomstig uit een modaal Petersburgs gezin en zonder aanwijsbare loopbaan – schatrijk blijkt te zijn; zij is voor 3 procent aandeelhouder in Bank Rossiya, eigendom van een van Poetins beste vrienden. Of als de huidige vermeende partner van Poetin – de gymnaste Alina Kabajeva – aantreedt als directeur van Ruslands grootste mediabedrijf en daar een miljoenensalaris toucheert.

Om de saga compleet te maken meldde The Insider – een andere Russische onderzoeks­site – dat Poetin ook de vader zou zijn van Kabajeva’s tweeling.

Er zijn in Rusland nog steeds hele koppige journalisten als Roman Badanin, die er hun werk van maken de rode lijnen over te steken. Je weet alleen nooit voor hoelang.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.