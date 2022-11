De rocyclespiegel toont me wat ik verloor, maar vooral wat ik gewonnen heb

‘En dat project op je werk?”

“Dat gaat echt héél goed. Misschien een beetje stom om te zeggen, maar ik krijg alléén maar complimenten.”

“Helemaal niet stom. You go, girl!”

“Het is echt een succes. Maar druk. Zo druk, weet je.”

“I know. Iedereen wil wat van je. Da’s ook lekker, toch? We gaan gewoon lekker.”

“We gaan echt lekker!”

In de kleedruimte van de rocyclestudio kleden twee hindes zich om in een sportbehaatje met een ingewikkelde vetersituatie rond de smalle buik. Voor wie het niet weet: rocycle is happyclappyspinning voor hippe mensen. Momenteel doet het ironische feit zich voor dat half jong Amsterdam zich op een elektrische VanMoof door de stad beweegt om zo snel mogelijk naar een klasje te zoeven waar ze in drie kwartier op een indoorfiets totaal murw worden gebeukt.

De een na de andere studio popt op, met aan de muur teksten als ‘Throw kindness around like confetti’ en ‘Good decisions are made in the dark’. Om volstrekt onduidelijke redenen worden de lessen in het Engels gegeven, om volstrekt onduidelijke redenen wordt er tijdens het fietsen joelend in de handen geklapt en om volstrekt onduidelijke redenen zijn de ritten in het pikkedonker. Dat laatste is trouwens een enorm voordeel. De gemiddelde leeftijd bij rocycle is namelijk twaalf. Oké, ik overdrijf. Tweeëntwintig. Max. De voor­namelijk vrouwelijke klanten zijn extreem hip, belachelijk knap en dragen allemaal een strakke legging met daarboven slechts een behaatje. Hun gezichten vertonen lichte blosjes, hun haar danst alsof Leco er zelf de föhn doorheen heeft gehaald, hun make-up blijft keurig op zijn plek.

Ik oog een tikje anders als ik de les verlaat. In mijn Nirvanashirt (gekocht in de tijd dat Kurt Cobain nog leefde), met piekend plakhaar en mijn gezicht paars en mascarazwart bevlekt, ben ik de strom­pelende liefdesbaby van Alice Cooper en Ma Flodder.

Dante’s inferno, dat zou het hier kunnen zijn voor een vrouw van middelbare leeftijd. Maar ik knap er zo van op. Ik vraag me af hoe dat kan, terwijl ik in de kleedruimte voor de spiegel aan mijn oogleden sta te trekken. Daar kun je tegenwoordig heel geinige Danerollescroissants van vouwen. Intussen hoor ik de hertjes die elkaar voortdurend becomplimenteren en zichzelf al helemaal. Want aan reinforcement ontbreekt het Gen Z niet. Ergens vind ik dat mooi. Zelf had ik op die leeftijd een permanente sorry-dat-ik-besta-houding. Die heeft nog nooit iemand verder gebracht. Jezelf een beetje oppijpen kan geen kwaad.

Alleen ben ik die fase voorbij. En dat is misschien wel waarom ik hier zo graag kom, realiseer ik me. De rocyclespiegel toont me wat ik verloor, maar vooral wat ik gewonnen heb. Ik hoef niet meer. Geen buikveters, geen sixpack, geen grootse succesverhalen. Ik ben een verloren zaak. Inclusief prachtige oogcroissants.

En dus, een halfuur later, tijdens een fietsklim waarbij we allemaal worden geacht stil te zijn ‘to turn inward and honour your body’ gilt plotseling een vrouw van bijna vijftig keihard en extatisch ‘Hell yeah!’ Godzijdank heeft ze een T-shirt aan.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

