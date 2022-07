De reden dat statushouders nu voorrang krijgen, wordt weggewuifd als strontlucht

‘Waarom doen we niet meer aan opvang in de regio?’ ‘Het is gewoon niet eerlijk dat migranten voorrang krijgen op woningen ten opzichte van Nederlanders.’

Het besluit van de gemeente Utrecht om tijdens de zomer een paar weken vooral vluchtelingen te huisvesten, was voor menigeen aanleiding om weer eens flink los te gaan op mensen die op de vlucht voor oorlog, geweld en honger huis en haard hebben moeten achterlaten.

Dat Utrecht dit besluit nam, juist om de gemaakte achterstand enigszins weg te werken, na jaren veel te weinig statushouders aan een woning te hebben geholpen, wordt veelvoudig weggewuifd alsof het strontlucht is.

En dat zeker 95 procent van alle vluchtelingen wereldwijd al in de eigen regio wordt opgevangen, lijkt velen sowieso te ontgaan. Hóé vaak het ook herhaald is en hoe duidelijk zichtbaar het ook is in elke statistiek. En dat zegt toch iets over de (des)informatiebubbel waarin veel mensen zich bevinden. Namelijk die van extreem, framend en fake news creërend rechts. De Lubachse fabeltjesfuik die voor velen zo overtuigend is, en die, wanneer je er rondzwemt, ook nog eens steeds groter wordt, waardoor zelfs behoorlijk weldenkende mensen gaan geloven dat Nederland veel te veel vluchtelingen opneemt, dat deze vluchtelingen onze huizen inpikken en dat vluchtelingen stiekem ook de reden zijn waarom boeren massaal hun land moeten afstaan. In het beste geval wordt het laatste genuanceerd als ‘te kort door de bocht’ (Caroline van der Plas bij Op1 afgelopen maandag). Maar niemand die dan even direct reageert met een feitenrelaas.

Terwijl we het hier hebben over volstrekte onzin die steeds gevaarlijker wordt naarmate hij vaker wordt verspreid. Dit zet mensen namelijk onterecht tegenover elkaar, polariseert en dehumaniseert. Deze tendens is een verlengde van de term ‘tsunami’, waarmee mensen op de vlucht voor honger en geweld tot levensbedreigend gevaar worden verklaard (Geert Wilders in 2015). Het is een giftige set leugens waarin de meest kwetsbaren worden geframed als oorzaak van alles dat ons frustreert. En het verontrustende gevolg is dat grote groepen in het steeds extremer rechtse spectrum, de groeiende groep egocentristen, zich zodanig verzetten tegen alles DaT Op fAcEBoOk hEb gESTaAn, dat ze de problemen van deze tijd juist erger maken.

Dat Trump, Le Pen en eigenlijk elke rascistische/fascistische gek deze haat aanmoedigt zou voldoende moeten zeggen. En natuurlijk interesseert Thierry Baudet zich geen moer voor boeren of uw sociale huurwoning. De verspreide onwaarheden en gecreëerde polemiek ten koste van de meest kwetsbaren hebben maar één doel en dat is chaos en ellende. Omdat dat tot een wanhoop drijft die alleen goed is voor kwaadwillende machtswellustigen. Want het stopt het denken en het voedt de haat. Hoe gepolariseerder de samenleving wordt, hoe meer ruimte er ontstaat voor politieke excessen.

Laat dat maar even tot u doordringen.

