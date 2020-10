De politieke weg naar nieuwe bruggen, tunnels en ponten is nog lang

Misschien maken we het ooit nog mee: een brug over het IJ. De eerste poging, waarbij een brug vanaf het Java-eiland naar Noord zou gaan, is gestrand. Nu ligt een nieuw, allesomvattend plan op tafel, met twee bruggen over het IJ, een brug tussen het KNSM-eiland en winkelcentrum Brazilië, een voetgangers­tunnel achter het Centraal Station en dan nog een aantal nieuwe ponten. Deze week mochten Amsterdammers hierover digitaal inspreken in de gemeenteraad.

De noodzaak van deze oeververbindingen is duidelijk. De ponten zijn overbelast en de coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt hoe afhankelijk Noord is van deze veren. De Amsterdamse -en Schellingwouderbrug liggen voor veel fietsers te ver uit de route. Noord is allang geen buitenpost meer en verdient nog meer vaste verbindingen met de rest van de stad.

Desalniettemin is de politieke weg naar nieuwe bruggen, tunnels en ponten nog lang en onvoorspelbaar. Het eerste obstakel is dat ook het ministerie van Infrastructuur zich ­achter het advies moet scharen, dat is opgesteld door een commissie onder leiding van de Belgische hoogleraar Alexander D’Hooghe. En de provincie heeft ook een stem. Het vorige plan ging de mist in doordat gemeente, ministerie en provincie ruzie kregen over de Javabrug en dat mag niet nog een keer gebeuren. Daarom gaan wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) en Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) behoedzaam te werk.

Daarna moet de gemeenteraad het nog goedkeuren. Op zich is de Amsterdamse politiek doordrongen van de noodzaak; de plannen voor de Javabrug kregen steun van een ruime meerderheid. Maar inmiddels liggen de zaken anders. De plannen van D’Hooghe kosten veel geld. Door de coronacrisis heeft de gemeente dat geld niet en dat is een van de redenen dat oppositiepartijen erg kritisch zijn over andere grote projecten als de nieuwe Meervaart en mega­bibliotheek OBA Next. Zij zullen ook de financiële onderbouwing van de bruggen onder een vergrootglas leggen, zeker nu het gemeentebestuur de financiële reserves heeft uitgeput om de begroting rond te krijgen.

De stad zal een bijdrage vragen aan het ministerie en de Vervoersregio, een verbond met omliggende gemeenten die ook baat hebben bij een brug over het IJ, omdat die voor forenzen een snelle route naar het centrum vormt.

Dat zal zeker niet kansloos zijn. Het ministerie is mede­opdrachtgever van het advies en de Vervoersregio was al bereid mee te betalen aan de Javabrug. Bovendien zal het nog wel even duren voordat Amsterdam geld moet uitgeven aan de brug. Wellicht is tegen die tijd de crisis voorbij, of kan de stad geld lenen.

Zo’n megaproject moet op voldoende draagvlak kunnen rekenen en ook dat is moeilijk te meten. Tijdens de inspraakavond uitte de ene bewoner bezwaar tegen de komst van een pont in de wijk, of tegen de brug naar Brazilië. Een ander wil juist een extra brug naar Zeeburgereiland en weer een andere ­bewoner vreest voor drukke verkeerspunten in de wijk als daar een brug aan land komt. Oever­verbindingen zijn goed voor de stad, maar moeten niet te dichtbij komen.

De commissie-D’Hooghe heeft het extra ingewikkeld gemaakt door het advies te presenteren als ‘alles of niets’. De gemeente kan er niets van afhalen of eraan toevoegen onder druk van bewoners. Het zal veel behendigheid en een lange adem vergen om de bruggen over het IJ te krijgen. En vooral veel politieke moed. Wie weet gaan we het dan toch meemaken.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

