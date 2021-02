‘De politieagent opende de telefoon met Appies dode vinger en zag de appjes van DjagaDjaga’

Het kan u zomaar zijn ontgaan dat de Hoge Raad deze week bepaalde dat de politie een verdachte mag boeien en zijn duim of vinger tegen diens smartphone mag drukken om die te ontgrendelen – als een zware zaak daar om vraagt. Toestellen openen via gezichtsherkenning: ook oké.

Voor de opsporingsdiensten is het een belangrijke stap naar 2021. Hoe belangrijk het kan zijn, zag ik na een gerucht­makende onderwereldmoord in Bijlmerflat Kikkenstein in 2016, waarvoor de bekende gangstarapper DjagaDjaga uit Amsterdam-Zuidoost inmiddels 18 jaar cel uitzit.

Hier speelde niet de vinger­afdruk op de smartphone van een dader de hoofdrol, maar van het slachtoffer.

DjagaDjaga had drugshandelaar Abderrahim Belhadj aan het einde van een uitgaansnacht naar de flat gelokt met de belofte van seks. Hij werd er dood­geschoten in de binnenstraat.

Een politieman die snel ter plekke was, vond de smartphone die Appie tijdens het vergeefse wegrennen had laten vallen. Hij drukte Appies dode vinger op het toestel, dat zich opende.

Jackpot.

De regen aan appjes tussen Appie en DjagaDjaga die zich openbaarde, zette de recherche onmiddellijk op het juiste spoor, hoorde ik de officier van justitie later in de rechtszaal vertellen. Het ‘kordate’ optreden van die agent was ‘cruciaal’ voor het onderzoek naar de ‘koelbloedige liquidatie’, schetste de aanklager.

Inderdaad.

De meer dan tweehonderd berichtjes tussen de rapper en de drugshandelaar schetsten glashelder hoe Appie naar de Bijlmer was verleid. De gesprekjes waren in straattaal en nogal vrouwonvriendelijk, maar lieten weinig vragen open.

Appie en DjagaDjaga hadden elkaar die nacht ontmoet op het vipdeck van Club Air. Op bewakingsbeelden zagen we Appie zijn arm om DjagaDjaga slaan. In de berichtenstroom schreef DjagaDjaga de uren daarna dat hij in Kikkenstein was met ‘3 wijfen’. Appie moest ook maar komen en viagra meenemen, want het idee was de vrouwen te drogeren en dan te neuken (een procedure waarover Appie overigens geen vragen had).

Uit zijn contacten met zijn halfbroer en neef bleek dat DjagaDjaga die nacht wel bij Kikkenstein was geweest, maar lang en breed was vertrokken terwijl hij Appie die seks voorspiegelde – zodat die kon worden dood­geschoten toen hij hapte.

De rest is geschiedenis.

De rechtbank gaf DjagaDjaga 14 jaar cel. Het gerechtshof, dat de liquidaties he-le-maal zat is, maakte daar zelfs 18 jaar van. DjagaDjaga bedient zijn fans en de rapscene nu via die halfbroer vanuit de cel.

De opsporingsdiensten dromen van nieuwe gouden bergen uit smartphones, nu het hoogste rechtscollege het prima vindt toestellen van verdachten onder dwang te openen met hun vingerafdrukken (mits in ernstige zaken van groot belang).

Zoals onderling berichten­verkeer uit gekraakte telefoons en computerservers nu al zoveel zware criminelen knetterende hoofdpijn bezorgt.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever.

Reageren? paul@parool.nl