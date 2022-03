De persconferentie met Overmars werkt helend voor Ajaxfans: ze gaan verder

Wie het nog niet gedaan heeft, zou het alsnog moeten doen: kijken naar de persconferentie van Marc Overmars als technisch directeur bij Royal Antwerp FC.

Het is bijna niet te verteren, dat ongemakkelijke gezwatel over de ‘bladzijde’ die hij ‘achter zich wil laten’ en het ‘nieuwe hoofdstuk’ waaraan hij wil beginnen. Het totale gebrek aan zelfreflectie. Het reptielachtige onvermogen om zich, al is het maar voor even, publiekelijk in een ander te verplaatsen.

Het was ‘spijtig’, vindt hij. “Maar ik wil ook graag verder.” Een journalist die haast niet kan geloven dat hij zich er zo van af wenst te maken, geeft hem een herkansing: verder geen gevoelens? “Neuh. Het is heel spijtig geweest. Daar moet je doorheen. Nu weer verder.” Wat er bij Ajax is gebeurd, belooft hij dat dat bij Antwerp niet opnieuw zal gebeuren? Nóg een herkansing, maar Overmars krijg geen belofte uit zijn mond: “Dat is allemaal goed afgerond.” De vraagsteller lijkt voor de derde keer amper te kunnen geloven dat de grens van ’s mans zelfreflectie hiermee bereikt is. Hij herhaalt de vraag.

“Nèèh,” zegt Overmars. “We gaan verder.” Het staat nu vast: de man die ooit vanaf Ajax’ linkerflank strooide met voorzetten op maat is zelf niet in staat om zelfs de gaafste voorzet van een goedwillende journalist te herkennen. Tik hem er maar in, toon wat schuldbesef. Zeg iets empathisch. Scoor. Mis? Kan gebeuren, nóg een voorzet. Open doel. Toe maar. Wéér niet.

De persconferentie werkt helend voor getraumatiseerde Ajacieden. Het is een soort EMDR-therapie. De confrontatie schuurt, dat zeker, maar als je erin slaagt je plaatsvervangende schaamte de juiste kant op te manoeuvreren, zal je beloning opluchting zijn. Wie het stiekem nog jammer vond dat Marc Overmars bij Ajax is weggestuurd, is na een paar minuten ongemakkelijk Antwerps stoeldraaien definitief van dat gevoel genezen. Op zijn Overmars: we gaan verder.

