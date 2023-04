De perp walk: als Jezus maken verdachten hun schandegang

Daar was ie weer, de perp walk (perpetrator walk, daderloopje). De schandegang van een zojuist gearresteerde verdachte langs het volk, of op zijn minst de ontboden cameralieden, die van de politie alle gelegenheid krijgen het evenement voor dat volk vast te leggen.

Zaterdag was in de Dominicaanse Republiek de hoofdrol weggelegd voor onze eigen gewichtige verdachte Dennis G., verondersteld vertrouweling van Ridouan Taghi. Hij was op klemmend verzoek van de Nederlandse autoriteiten uit zijn luxeleven geplukt. We zagen hem op filmpjes geboeid en deemoedig naar het politiebureau worden geleid – in korte broek en op slippers, op de rug gezien, dat nog wel.

De letterlijke betekenis van de term perp walk zegt het al: de beroemde ‘onschuldpresumptie’, waarin je onschuldig bent tot het tegendeel is bewezen, telt even niet.

De beruchtste perp walk moet Jezus’ kruistocht zijn geweest, maar ook vandaag bieden tal van buitenlanden het ritueel in verschillende verschijningsvormen. Heel heftige zie je in New York City. Daar optimaliseerde openbaar aanklager Rudy Giuliani – later burgemeester, inmiddels uiterst rechts dwaallicht – het mediafenomeen in de jaren tachtig.

Denk aan vele maffiosi, maar ook aan oud-topman Dominique Strauss-Kahn (‘DSK’) van het Internationaal Monetair Fonds, die in 2011 met een gepijnigd gelaat langs het journaille werd geleid. De keurige meneer was gearresteerd op verdenking van verkrachting van een kamermeisje – en uiteindelijk een onafzienbare reeks bedenkelijke seksuele uitwassen.

In Nederland kennen we de perp walk niet zo. Wel is er het iconische beeld van het gehelmde lid van een arrestatieteam dat het lang voortvluchtige Amsterdamse onderwereldkopstuk Dino Soerel in 2010 geblinddoekt en met half ontbloot bovenlijf uit zijn onderduikaders aan de Rozengracht voerde. De foto siert mijn boek De strijd tegen de Amsterdamse onderwereld, dat ook wel weer.

Met eigen ogen aanschouwde ik in dit genre een lachwekkend tafereel.

Arrestatieteams trokken eind 2008 drie gespierde pooiers van hun bedden vanwege het in de raamprostitutie dwingen van tientallen jonge vrouwen. Justitie hoopte dat bange slachtoffers alsnog aangifte zouden doen als ze in Het Parool en op stadszender AT5 zagen dat de breedgeschouderde roverhoofdman was ingerekend.

Of we mee wilden? De leider van de operatie zou waarborgen dat tenminste íets te filmen viel.

Onervaren met het fenomeen perp walk zette het arrestatieteam in de vroege ochtend tot onze verbazing een stoel in de deuropening, om de beklaagde daar eens even rustig op tentoon te stellen. Dat vonden zelfs wij journalisten ongemakkelijk. De onderzoeksrechter, toch al ontstemd door onze aanwezigheid, ontplofte.

Het hilarische beeld werd niet geschoten. Het werd toch een kiekje van een geblinddoekte krachtpatser met paardenstaart die in trainingspak uit huis werd gevoerd – de handen op de rug geboeid.

Dat is zo ver als we in Nederland gaan en dat lijkt me wel prima.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

Reageren? paul@parool.nl.