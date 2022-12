De oude man stond er afwachtend bij, in de ene hand een boodschappentas, in de andere hand het briefje

In de rij voor de kassa in de Bruna haalde de oude man alvast het briefje uit zijn portemonnee.

Toen hij aan de beurt was, vouwde hij het papiertje open en keek toen naar de vrouw achter de toonbank.

Hij spiekte nog even op zijn briefje.

“Hebt u ook het boek Charlottes droompaard?”

Hij had niet door dat de verkoopster haar handen op haar hart legde en even smolt.

“Voor uw kleindochter?” vroeg de verkoopster.

Hij keek weer op zijn briefje.

“Het vierde deel, Eerste liefde, eerste wedstrijd,” zei hij.

“Ik zoek het even op,” zei de verkoopster.

“Hier,” zei de oude man, en overhandigde de verkoopster het briefje.

Haar handen fladderden over het toetsenbord. Ze keek op het scherm van de computer.

“Loopt u maar even mee,” zei ze.

Ze liepen naar de hoek waar de kinderboeken stonden.

“Eens even kijken,” zei de verkoopster, “het moet hier tussen staan.”

De oude man stond er afwachtend bij, in de ene hand een boodschappentas, in de andere het briefje.

‘Boom’, stond er onder de titel en de schrijver van het boek.

“Hmmm, hmmm, hmmm,” humde de verkoopster terwijl ze met een vinger langs de boeken ging.

“Het zou hier moeten staan. We hebben wel deel vijf, zie ik.” Ze haalde een boek uit de rij.

“Vrienden voor altijd. Is dat ook goed?”

De oude man keek weer op zijn briefje.

Hij twijfelde. Als ik dit deel neem, koop ik een deel dat ze niet heeft gevraagd. Dan scheurt ze het papier van het boek en ziet dat het niet het goede boek is. Dan ben ik weer zo’n opa die het niet heeft begrepen.

“Staat deel vier er echt niet tussen?” vroeg hij met hoop in zijn stem.

De verkoopster boog zich weer voorover.

De oude man keek om zich heen en richtte zich tot een vrouw met een Harry Potter in haar handen.

“Weet u of ze hier nog ergens kerstbomen verkopen?”

De vrouw dacht even na. Er verscheen een verontschuldigende grimas op haar gezicht.

“Nee, ik geloof niet...”

“Het hoeft niet zo’n grote te zijn. Liever niet, eigenlijk. Anders slepen we ons een ongeluk na kerst als-ie bij de vuilnis moet.”

“Nu nog een...”

“Kijk, ik heb alvast nieuwe lampjes gekocht,” zei de oude man. En hij haalde een doosje uit de boodschappentas dat hij de vrouw liet zien. “Gekleurde lampjes, dat vinden de kleinkinderen leuk.”

“U bent een beetje aan de late kant, geloof ik,” zei de vrouw.

De oude man keek nu zorgelijk.

De vrouw stond er nu ongemakkelijk bij. Alsof ze de komende dagen voor hem verpest had.

De oude man keek weer op zijn briefje. Nul uit twee, tot nu toe.

Er gebeurde een tijdje niets.

“Ah!” riep de verkoopster. “Hier heb ik deel vier. Eerste wedstrijd, eerste liefde. Het stond tussen de Waanzinnige boomhutten. Ik dacht ook al, het systeem liegt toch niet?”

De oude man nam dankbaar het droompaardenboek van haar in ontvangst.

Hij had de helft van de buit binnen.

“Maar verderop, ik geloof bij de Blokker, verkopen ze nog wel kunstboompjes,” zei de Harrypottervrouw.

“Kunstboompjes...” zei de oude man nadenkend terwijl hij naar de kassa liep. “Kunstboompjes...”

Aan zijn gezicht te zien vond hij dat geen gek idee. Helemaal geen gek idee.

Hij verfrommelde het briefje in zijn hand.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.