De oppositie heeft de overwinning eigenhandig aan Erdogan cadeau gedaan

Het is stuitend. Die hemeltergende domheid van de toeterende, in extase verkerende Nederlandse Turken die op straat met enorme rode vlaggen op hun rug ‘Allahoe Akbar’ (‘God is groot’) en ‘reis’ (‘keizer’) roepen, vuurwerk afsteken en een gat in de lucht springen omdat een autocraat de verkiezingen in Turkije heeft gewonnen, is stuitend.

De huilbuien, de uitzichtloosheid en de moedeloosheid van de pientere, seculiere Turken na de verkiezingsuitslag, zijn niet om aan te zien.

Het was tot het laatste moment een nek-aan-nekrace, maar de oppositie had makkelijk met vlag en wimpel kunnen winnen, ware het niet dat zij door hun beschamend slechte campagne de overwinning aan Erdogan cadeau hebben gedaan. Dat moet helaas gezegd.

De grootste oppositiepartij van Turkije, de partij die ooit door de verlichte, westersgezinde Atatürk werd gesticht, heeft ontzettend slechte keuzes gemaakt, waardoor ze misschien nog wel meer heeft bijgedragen aan deze verpletterende uitkomst dan Erdogan zelf. De pragmatische linkse Turken hebben zich een jaar lang, sinds Kilicdaroglu als leider van de oppositie bekend werd, online de longen uit het lijf geschreeuwd: iemand anders moest het opnemen tegen Erdogan dan Kilicdaroglu, die de rechtsconservatieve kiezer nooit ofte nimmer zou overtuigen van zijn leiderschap.

De oppositieleider is namelijk oud, heeft het charisma van een natte dweil, straalt geen kracht uit en is kaal. Allemaal zaken die voor opgeleide mensen irrelevant zijn, maar waarvan de ‘simpele’ Turk zegt: ‘En die sukkel moet het land gaan leiden?’ Bovendien is hij geen soenniet, maar aleviet; een onpopulaire, humanistische stroming binnen de sjiitische islam die door de meerderheid van de Turken niet erkend wordt als onderdeel van de ware (soennitische) islam. Dus zouden ze moeten stemmen op een in hun ogen niet-moslim, wat ze nooit zouden doen, al zijn er nog vier aardbevingen zonder hulpdiensten of solide woningen.

De pragmatist denkt als volgt: de harde kern van de Erdoganaanhangers en hun gedachtegoed zijn nou eenmaal een gegeven: onwetend, onopgeleid en vooral onverbeterlijk. Maar je kunt als oppositie hun vertrouwen winnen door dingen te doen en te zeggen die die groep graag hoort, zoals flirten met het geloof of het nationalisme. Én door te zwijgen over onderwerpen waar ze een enorme afkeer van hebben: feminisme, lhbtq-rechten en rechten van minderheden zoals de Koerden. Daar kom je dan na de overwinning op terug.

Bovendien had je de verwoeste economie, de toekomstige aardbevingrisico’s en het vluchtelingenbeleid als drie ultieme stokpaardjes herhaaldelijk moeten inzetten tot iedereen erbij neerviel – wat Kilicdaroglu helaas niet heeft gedaan.

Niet voor niets haalde Erdogan in zijn overwinningsspeech uit naar de lhbtq-gemeenschap als belichaming van het kwaad; een speerpunt in zijn campagne. Een paar weken eerder scoorde hij met een campagnespeech waarbij hij zwaaide met een gebedskleed, verwijzend naar een foto waarop oppositieleider Kilicdaroglu met zijn buitenschoenen op een gebedskleed stond, wat absoluut niet mag van het geloof. Door daar niet op terug te komen en de president niet van goede repliek te dienen, heeft Kilicdaroglu de overwinning eigenhandig aan Erdogan cadeau gedaan.

Die koppige weigering om het conservatieve deel van de bevolking serieus te nemen, is het hele land fataal geworden.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl