De opgeleide, seculiere Turk met een bullshitradar is Erdogan meer dan beu

Aanstaande zondag is een grote dag. Niet omdat we dan in Nederland weten welke voetbalclub er mogelijk kampioen wordt, dat doet me niet zoveel, maar omdat die dag duidelijk wordt of de seculiere Turken in Turkije nog hun laatste sprankje hoop kunnen koesteren of dat ze definitief de handdoek in de ring mogen gooien. Deze zondag wordt bepaald of het land klaar is met de corrupte alleenheerschappij van president Erdogan, die sinds de verkiezingen in 2018 met man en macht zijn grip op de troon heeft verstevigd en de oppositie de kop indrukt met Russische taferelen.

Buiten de torenhoge inflatie, werkloosheid, de totale uitholling van de economie en het schaamteloos benoemen van zijn eigen schoonzoon als incompetente minister van Financiën, was ook zijn autoritaire stijl van regeren niet iedereens cup of tea, om het zacht uit te drukken. Er is een totale uitkleding aan de gang geweest van allerlei fundamenten van een rechtsstaat: vrouwenrechtenverdragen zijn de deur uit gedaan, de vrijheid van meningsuiting bestaat allang niet meer, rechters en journalisten zijn achter slot en grendel verdwenen en socialemediaplatforms werden met alle gemak geblokkeerd als het even niet uitkwam, zoals toen er massale kritiek kwam na de verwoestende aardbeving, vanwege de corrupte aannemers en hulpdiensten die vervolgens tekortschoten.

Allerlei journalisten en opiniemakers die het in hun hoofd haalden een bekend religieus persoon of het staatshoofd te bekritiseren, konden rekenen op een rechtszaak vanwege belediging. Er zijn instituten opgericht die alle tv-content nagaan en kritische geluiden fors beboeten, waar je onmogelijk het hoofd tegen kan bieden. Oppositiepartijen kregen, alles bij elkaar opgeteld, 30 minuten zendtijd op tv als verkiezingscampagne, tegenover 30 uur nationalistische en relidrammerige Erdoganspeeches met halve waarheden. En dat in een samenleving waarin veel mensen met een lage opleiding hun nieuwsvoorziening van de tv moeten hebben. Het is dan ook niet voor niets dat Turkije dit jaar op nummer 165 kwam te staan op de World Press Freedom Index. Ter vergelijking: Rusland staat op nummer 164, een plekje hoger. Daar kan Poetin nog van leren.

Kortom: iedereen die z’n mond durfde te openen tegen Erdogans heilige partij kon rekenen op voortdurende intimidatie en censuur. Toch wist hij zijn conservatieve en laagopgeleide achterban, ook hier in Nederland, telkens weer te verleiden met allerlei beloftes en doemscenario’s: bescherming tegen buitenlandse mogendheden die Turkije kapot willen maken, en bescherming tegen het verderfelijke doorgeschoten liberalisme, met zijn feminisme en lhbtq-rechten, waar zijn achterban van moet kotsen. Ze eten en drinken nog liever droog brood en water dan dat ze straks van de groenteboer of de bakker moeten accepteren dat die het niet met een vrouw, maar met een man doen als het donker wordt.

Het aantal asielaanvragen van Turken is in België vorig jaar verdriedubbeld. Ook in Nederland komen de meeste asielaanvragen, na Syrië en Afghanistan, uit Turkije.

De helft van het land die niet op Erdogan stemt, zal bij een volgende nederlaag ontroostbaar zijn. De opgeleide, seculiere Turk met een functionerende bullshitradar is het meer dan beu. Een volgende overwinning van Erdogan betekent dat de nalatenschap van de verlichte en westersgezinde Atatürk met wortel en tak is uitgeroeid.

