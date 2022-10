De opgeblazen Krimbrug, een openlijke vernedering voor Poetin

Putten op 1 oktober 1944. Aanleiding was toen ook een brug. Het verzet schoot op de Poorterbrug tussen Putten en Nijkerk op een auto met officieren van de Wehrmacht. Een Duitse officier en iemand van het verzet kwamen om het leven.

De Duitsers waren woedend en voerden een vergeldingsactie uit. Onschuldige mannen werden weggevoerd. Hun woningen in brand gestoken.

Het leger of het verzet van Oekraïne blies de Krimbrug op.

De Russen gaven als wraakactie opdracht om raketten af te vuren op een flat vol onschuldigen in Zaporizja, de plek waar zich ook de belangrijke kerncentrale bevindt. Als ik dit schrijf is nog niet bekend hoeveel doden daar precies zijn gevallen.

Altijd neemt men wraak. Altijd worden onschuldigen slachtoffers; de schuldigen kan men niet treffen.

Het is typerend voor de beperktheid van het menselijke denken dat men vermoedt dat na wraak het evenwicht hersteld zou zijn. Welk evenwicht is dan hersteld? Hoe heeft de vergelding dat dan bewerkstelligd? Wraak legt een denkbeeldig gewicht op een niet bestaande weegschaal van gerechtigheid.

Vaak moet de wraak nog erger zijn dan de gepleegde daad. Eén officier van de Wehrmacht? Dat kost u een heel dorp. Een brug? Dat kost u een flat vol kinderen en volwassenen – en misschien zelfs meer. Vergelding is een gulle bron voor nog meer vergelding.



Wraak op wraak op wraak zet mensen in vuur die elkaar uiteindelijk verbranden.

Wie wraak wil nemen maar dat niet doet, omdat hij beschaafd is en de mogelijkheden niet heeft, voelt zich machteloos.



Ik zal niet beweren dat ik geen wraakgevoelens ken. Ook niet dat ik er te beschaafd voor ben. Machteloosheid wordt zo een geheim waarvoor je je schaamt. Je wilt niet openlijk vernederd worden.

Poetin is vernederd. Als verjaardagscadeau werd zijn ‘cadeau’ aan de Krim kapotgemaakt.



Ik herinner me nog dat ik naar een uitzending over de aanslag op de Twin Towers keek. Steeds werd herhaald wat president Bush zei op de puinhopen: “The people who knocked these buildings down will hear all of us soon.” Ik wilde bij die ‘all of us’ horen. Kort voor de aanslag was ik nog in de Twin Towers geweest. Die aanslag, zoals later de aanslag op Theo van Gogh, schopte je gemeen onderuit. Je zou willen dat je even niet in een rechtstaat leefde.

Dus je moet leren leven met machteloosheid. Een machteloosheid die constant aan je beschaving vreet.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker.

Reageren? t.holman@parool.nl.