De onweerstaanbare aanstekelijkheid van een geeuw is nog altijd een raadsel

Het succes van Netflix of Videoland is niet moeilijk te begrijpen als ik per ongeluk bij het zappen terechtkom bij de zoveelste kleuterachtige en semigrappige televisieshow op de Nederlandse televisie. Een lange en amechtige serie van aaneengesloten gapen is onmogelijk te onderdrukken. Dat komt dan bovenop het gemiddelde van dagelijks tien tot vijftien keer gapen waar we allemaal door worden getroffen. Je kunt gapen uit vermoeidheid of uit verveling, maar waarom je dat doet is nog steeds niet duidelijk.

Al eeuwenlang formuleren artsen artsen uitgebreide theorieën over gapen. Hippocrates zag het als een alternatief voor winden laten, beiden in zijn ogen bedoeld om overtollige lucht in het lichaam af te blazen. Descartes schreef in de 17de eeuw een uitgebreide verhandeling over het belang van gapen om kwade gassen het lichaam te laten ontsnappen.

Sindsdien worden er eindeloos veel meer onbewezen sprookjes verteld over het nut van geeuwen, van het afkoelen van de hersenen tot het verhogen van het zuurstofgehalte in het bloed (allemaal onzin). Mensen met een lage bloedsuiker of epilepsie gapen trouwens ook, eveneens onduidelijk waarom.

Het wijst er allemaal op dat de gaapreflex uit de hersenen komt. Het is een van die oerreflexen die ons niet onderscheidt van dieren die ook allemaal gapen. Het is geen aangeleerde reactie, want we gapen al als baby in de baarmoeder. En op dat moment word je nog niet eens blootgesteld aan Chantal Janzen.

De onweerstaanbare aanstekelijkheid van een geeuw is eveneens niet zo makkelijk te begrijpen en ook al iets wat niet exclusief voor mensen geldt. Van honden is aangetoond dat ze gaan gapen als ze dat mensen, vooral hun baasje, zien doen.

Een geeuw die zich eenmaal heeft aangekondigd is vrijwel onmogelijk te onderdrukken. Na een diepe inademing wordt de mond wijd opengesperd door aanspannen van spieren in hals en gezicht. De keelopening wordt drie- tot viermaal wijder en door opening van de buis van Eustachius (tussen neus en middenoor) neemt de druk op het trommelvlies af.

De meeste mensen vinden het een plezierige ervaring, maar in sociaal verkeer kan een luide gaap leiden tot minder aangename reacties. Volgens Britse etiquette is luid gapen in het openbaar een uiting van slechte manieren en een tekortschietende opvoeding. Het is hoe dan ook een goed idee een hand voor je mond te houden bij een diepe gaap als het niet je bedoeling was om alle vullingen in je kiezen publiekelijk te demonstreren.

Tegelijkertijd kun je een hartgrondige geeuw gebruiken om non-verbaal duidelijk te maken dat iets je niet erg boeit – zoals de demonstratieve lange geeuw van Nancy Pelosi tijdens de laatste State of the Union van Donald Trump.

Ik kan alleen maar hopen dat de lezer deze column is doorgekomen zonder een geeuw te onderdrukken.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.