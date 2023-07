De onmachtige regeerstijl van woonminister Hugo de Jonge zagen we van hem ook al tijdens corona

Binnen 48 uur nadat minister Hugo de Jonge zijn wetsvoorstel had gelanceerd om te limiteren aan wie je je huis mag verkopen was het zoveelste proefballonnetje van deze minister al uit de lucht geschoten door een grote Kamermeerderheid en roemloos ter aarde gestort. Niet voor de eerste keer was een portie gebakken lucht van deze minister in ijdelheid verdampt. Hugo de Jonge komt graag over als daadkrachtig bewindspersoon maar met weinig doordachte voorstellen gaat hij het nijpende woningtekort niet oplossen. Of om met de in het verleden wél succesvolle bouw-wethouder en staatssecretaris Jan Schaefer te spreken: in gelul kan je niet wonen.

Politici hebben dikwijls de neiging om ingewikkelde oplossingen te verzinnen voor relatief eenvoudige problemen. Hier is de opgave dat er te weinig huizen zijn in Nederland. Dat treft vooral mensen die wat minder te besteden hebben en starters op de woningmarkt. De voor de hand liggende oplossing is dus om zo snel mogelijk zo veel mogelijk huizen te bouwen. En dat is nu net wat niet gebeurt.

De minister heeft beloofd de komende acht jaar 900.000 nieuwe woningen te bouwen. Hij mag van geluk spreken als het aantal nieuwe woningen de komende jaren boven de 60 procent van die belofte uitkomt.

Door stroperige besluitvorming over vergunningen, trage aanpassing van bestemmingsplannen en niet in de laatste plaats een ongekende stapeling van door het ministerie zelf gedicteerde richtlijnen, taakstellingen, aanwijzingen en duurzaamheidseisen is het bouwen van een huis zo langzamerhand complexer dan een raket naar Mars te schieten. En dan hebben we het nog niet eens over de door dit kabinet zelf verzonnen stikstofeisen die vrijwel elk bouwproject dwarszitten. Daarnaast zijn inmiddels door weinig doordachte overheidsmaatregelen de huren ook omhoog geschoten en neemt het aantal beschikbare huurwoningen gestaag af.

Overpromise and underdeliver. Hadden we die regeerstijl niet eerder gezien van deze minister? Velen zullen zich de mislukte corona-app, mondkapjesgeklungel, trage start van coronavaccinatie, verplichte QR-codes en andere moeizame maatregelen nog herinneren. Inclusief de voortdurende obstructie serieus terug te kijken op deze periode, waardoor je er nog iets van zou kunnen leren voor een eventuele volgende gelegenheid.

Als je veel meer huizen wilt bouwen, moet je vooral alle obstakels die dat verhinderen proberen weg te nemen. Dat is een taaie klus, waarbij je alleen met volhardend, doelgericht en consequent werken stapje voor stapje vooruitgang boekt. Niet zo sexy, niet erg in de schijnwerpers en wellicht ook wat minder interessant voor een optreden in de volgende talkshow. Maar wel meer effectiever dan aan de lopende band en pseudodaadkrachtig allemaal bij voorbaat lekke proefballonnen te lanceren die geen enkele extra woning opleveren.

Een land met grote woningnood dat het zichzelf vrijwel onmogelijk maakt voldoende te bouwen en een onmachtige minister die krampachtig daadkrachtig probeert te zijn: het is een ongemakkelijke combinatie.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.