De ondergang is waar iedereen naartoe loopt, zelfs als ze zich omdraaien en de andere kant opgaan

Het was een zwaarmoedig kinderboek.

“‘Daar is de Ondergang,’ zei Beer en hij wees in de verte voor hem, achter hem en naast hem.

Muis keek verbaasd.

‘De Ondergang? Wat is dat?’

‘Dat is waar iedereen naartoe loopt. Zelfs als ze zich omdraaien en de andere kant opgaan!’”

Er werden een hond en een knuffel geaaid.

“Moet opa verder lezen?”

Beiden knikten.

“Op de open plek in het bos, sprak Vos alle dieren toe. Hij zei dat ze vertrouwen in hem moesten hebben.

Beer haalde zijn schouders op.

‘Vertrouwen komt te voet, maar wordt vaak een blauw oog geslagen,’ zei hij.

‘Je moet luisteren,’ zei Muis. Beer luisterde, maar vond er niets aan.

‘Dat Vos eigen gedachten heeft, maakt hem geen groot denker, Muis. Kom, we lopen door.’

‘Waarom ben je zo somber Beer?’ vroeg Muis.

‘Dit bos is gelijk met de wereld geboren. In alle bomen en struiken zit wijsheid verborgen.’

‘Hoe dan?’ vroeg Muis.

‘Het zit verborgen in zijn schoonheid,’ zei Beer.

‘Dat zie ik niet,’ zei Muis.

‘Nee, dat zie je niet… Binnenkort bestaat dit bos niet meer. Door de gevechten van Vos en zijn vrienden wordt dit bos één grote kale vlakte.’

‘Ah fijn!’ zei Muis. ‘Daar kunnen we dan huizen bouwen en spelletjes spelen.’

‘Maar dan is de schoonheid weg. De wijsheid weg.’

‘Ach, dat is echt iets voor bromberen als jij, Beer.’

‘Nee, dit gaat allemaal kapot.’”

Ik zag een gaapje en van vermoeidheid viel een knuffel op de grond.

“Moet opa doorlezen?”

“Ja… Het is echt heel mooi, opa.”

“Ja? O... Vooruit dan maar.”

Het verhaaltje stroopte verder, maar gelukkig kwamen Beer en Muis een schaap tegen.

“‘Waarom tril je zo, schaap?’

‘Ik tril, terwijl ik dat niet wil, ik tril vanaf mijn schapenneus tot aan mijn dikke bil.’

‘Arm schaap, je bent zo angstig dat ik er bang van word,’ zei Beer.

‘Waren er maar meer bang,’ zei schaap.

‘Wij zijn ook bang,’ zeiden Beer en Muis.’”

Opa had geen zin meer.

“En toen kwam Pietje Bell, dat was een jongetje dat in Rotterdam woonde en altijd kattenkwaad uithaalde. Kom, zei hij, we gaan die klote-Vos vangen want dat is een vervelende zeurpiet. Zo gezegd, zo gedaan. Pietje nam een groot net en ving daarmee, samen met Beer en Muis, de Vos en liet die los in een ander bos. Beer en Muis kregen ieder een ridderorde.”

“Heel mooi, opa.”

