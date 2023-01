De OBA: het mooiste en beste pretpark van de stad

Nu Kindjongen naar de basisschool gaat, is het hoog tijd hem kennis te laten maken met de grote bibliotheek naast Amsterdam Centraal. Vandaag, zo kondig ik aan, gaan we naar de grootste bibliotheek van de hele wereld. Voor de duidelijkheid, niet per se groot vanwege de oppervlakte als wel vanwege de betekenis.

Als tiener kwam ik namelijk nergens zo graag als in de bieb. Als mijn vrienden en klasgenoten spijbelden om stiekem jointjes te roken in de stad of om overal en nergens te gaan hangen, spijbelde ik om naar de bieb te gaan. Het was, naast de studio, in die tijd de enige plek waar ik me veilig voelde. Specifiek deze bieb op de Oosterdokskade, waar ik vanaf de bovenste verdieping uitkeek over de stad tot aan de Arena. Tussen Dantes De Goddelijke Komedie en Tupac’s All Eyez On Me schreef ik hier mijn eerste verhalen en rapnummers.

Nu sta ik op de pont met Kindjongen achterop de fiets dezelfde oversteek te maken als vijftien jaar geleden. Hij heeft al gedubbelcheckt of ik zijn pasje mee heb en we spreken af dat hij vijf boeken mag lenen. En dat we heel veel boeken gaan lezen voordat we bepalen welke vijf dat worden.

Maar na mijn aankondiging dat we naar de grootste bibliotheek ter wereld gaan, wil hij eigenlijk maar één ding weten – en terecht: of er ook een zwembad is met een glijbaan. Ik heb even de neiging om zwaar filosofisch te antwoorden dat niet alles waar je een diepe duik in neemt een zwembad hoeft te zijn en niet alles waar je adrenaline van krijgt een attractie hoeft te zijn – overigens is de OBA met afstand het mooiste en beste pretpark dat we hebben, maar dat terzijde – en dat je dankzij boeken niet op vakantie hoeft om te reizen.

Maar ik antwoord simpel en eerlijk: nee.

Als we aankomen, rijden we eerst naar de ondergrondse fietsenstalling. Publieke voorzieningen en openbare ruimte in onze stad hebben dringend visie en bescherming nodig, maar voorzieningen als deze fietsenstalling en de OBA maken me toch weer trots op ons stad.

Eenmaal binnen is Kindjongen meteen verkocht. Hij kijkt omhoog en telt naar eigen zeg wel honderdtwaalf verdiepingen. Ik zeg dat dat logisch is voor de grootste bieb ter wereld. We gaan de trap af naar de jeugdafdeling en hij trekt meteen z’n jas uit, ook de muts en sjaal gaan direct af. Als hij automatisch op de grond gaat zitten om z’n schoenen uit te doen – wat helemaal niet hoeft – begrijp ik dat hij zich thuis voelt. Anderhalf uur later zeg ik dat we naar huis moeten en dat vindt hij zo stom dat ie bijna weigert met me te praten.

Missie geslaagd.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.