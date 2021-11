‘De nieuwe variant schijnt nog besmettelijker te zijn dan de delta. En dus ook nog dodelijker’

Wanneer u dit leest, is de persconferentie misschien al geweest.

Voor het eerst wilde ik niet kijken.

Mijn eigen gedachten staan me tegen. Zoals je soms constant moet denken aan een aangereden kat op de weg.

Ik weet zeker dat als ik Rutte en De Jonge zie, dat ik dan denk: hou eens op met die schijnheiligheid, met die hypocrisie. Met dat vervelende lachje, met die irritante verdoezelende zinsbouw.

En wat het erger maakt: ik denk dat ze er weinig aan kunnen doen.

Mark en Hugo wekken meelij. Zoals je medelijden kunt hebben met twee vliegen die je net hebt doodgeslagen.

“Wat zegt het OMT?” vraagt Mark.

“Het OMT zegt zus.”

“Zullen we dan zus doen?”

“Nee, dan loopt de boel in de soep.”

“Wat zegt het RIVM?”

“Dat zegt ook zus.”

Vliegen! Pets! Zielig.

Straks krijgen we weer een debat en dan wordt de nuance genuanceerd waarna wat er op tafel ligt ook wordt genuanceerd, want er moet nuance in het verhaal en uiteindelijk krijgen we een verhaal vol tegenstrijdigheden en onbegrijpelijkheden en zie je overreden katers op de weg liggen.

Gisteren deed ik boodschappen voor kennissen die ‘positief getest’ zijn en die, ondanks het vaccin, toch behoorlijk ziek zijn.

We spreken door de telefoon.

“Hoe gaat het met jullie?”

“Klote.”

“Ik heb de zak met boodschappen voor je deur gezet.”

“Stuur je een tikkie?”

“Zal ik doen.”

Ze liggen samen in bed en proberen naar Netflix te kijken, maar daarvoor zijn ze te ziek. Al hun spieren doen pijn. Ze zijn ‘kapotmoe’. De besmetting kwam door hun kleinkinderen. Ze dachten het al. Het meisje was wat ‘hangerig’ toen ze oma kuste en keek ‘lodderig’ uit haar ogen.

“We krijgen allemaal covid,” zegt oma als ik later bel of de boodschappen goed zijn.

We spreken nog wat over de verwarring rond code zwart en terwijl ik haar in de telefoon hoor hoesten, zegt ze: “En er is weer een nieuwe covidvariant. B.1.1.529. Schijnt nog besmettelijker te zijn dan de delta. En dus ook nog dodelijker.”

“Jullie hebben nu covid, betekent dat dat jullie ook die nieuwe variant niet meer kunnen krijgen?” vraag ik.

De benauwdheid giert door de telefoon.

“We weten het niet. Weet jij het?”

“Ik weet het ook niet.”

“En weet jij wat er vrijdag door Rutte en De Jong gaat worden gezegd?”

“Nee. Ik wil ook niet meer kijken.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.