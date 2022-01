De nieuwe omroep Ongehoord Nederland van Arnold Karskens provoceert en polariseert

‘Het werkelijke doel van QR-code is controle.’ Zo luidde de titel van de allereerste podcast die omroep Ongehoord Nederland deze maand maakte voor NPO Radio 1. De presentatie werd toevertrouwd aan Yernaz Ramautarsing – u weet wel, het aspirant FVD-gemeenteraadslid dat onder vuur kwam te liggen omdat hij intelligentie koppelde aan ras.

Gastcolumnist was rechtsfilosoof Raisa Blommestijn. Enkele citaten: “De QR-code, die zogenaamd ter bescherming van onze gezondheid werd ingevoerd, blijkt het begin van een surveillance state.” En: “Als het aan de overheid ligt, komt de samenleving die we kenden van voor corona nooit meer terug.”

Eind 2019 kondigde oud-oorlogscorrespondent Arnold Karskens aan dat hij een eigen omroep wilde starten, rustend op drie pijlers: bezorgdheid over massa-immigratie, kritiek op de EU en satire. Of in de woorden van de oprichter zelf: ‘Dé omroep die een stem geeft aan mensen die zich nu niet voldoende gehoord voelen’.

In praktijk doelde hij daarmee voornamelijk op aanhangers van de PVV en Forum voor Democratie. Middels promotiefilmpjes spraken zowel Wilders als Baudet hun steun uit voor ON!

Binnen een mum van tijd had Ongehoord Nederland 50.000 betalende leden. Een mijlpaal voor Karskens. Dit aantal is namelijk het enige toetsbare criterium om een plek te bemachtigen binnen het publieke omroepbestel. En zo geschiedde. Minister Arie Slob (Media) en de Raad voor Cultuur stipten het risico op verspreiding van desinformatie aan, maar konden niet anders dan ON! uitzendrechten toekennen. Die zouden ze krijgen vanaf 2022.

Karskens wilde hier niet op wachten en begon met het maken van onlinecontent. ON! kwam onder meer met het Zwarte Pietenjournaal (tegenhanger van het Sinterklaasjournaal, maar dan mét Zwarte Pieten) en streamde op YouTube een panelgesprek over corona met QAnonsympathisant Janet Ossebaard en de radicaal-rechtse filosoof Sid Lukassen.

De lancering van de aspirant-omroep ging niet zonder slag of stoot. Medeoprichter Haye van der Heyden werd op non-actief gezet, nadat hij in een interview had gezegd dat Holocaustontkenners ook een platform verdienen. Wat hem betreft waren ze welkom bij ON!

Daar bleef het niet bij. Nog maar twee maanden geleden legde voorzitter Taco Dankers zijn portefeuille neer naar aanleiding van een onthulling door NRC Handelsblad. Hij bleek een leidende functie te bekleden bij de antisemitische denktank Gefira.

In deze tijden van maatschappelijke verharding en desinformatie maak ik me ernstige zorgen over Ongehoord Nederland. Deze nieuwe omroep provoceert en polariseert. De programmamakers wijten vrijwel alles wat niet goed gaat in onze samenleving aan asielzoekers, de islam en de Europese Unie. Ook in het debat omtrent corona vind ik de invloed van ON! bedreigend. Ik kan en wíl er niet aan wennen dat complottheorieën en feitelijke onjuistheden steeds gangbaarder lijken te worden in ons land. Het is dieptreurig dat zulke kwaadaardige verzinsels nu zelfs worden verspreid via Radio 1.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.