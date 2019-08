De nieuwe laptop is gekomen. Ik wilde helemaal geen nieuwe laptop

De nieuwe laptop is gekomen. Midden in de woonkamer zit ik aan tafel met het kreng voor me nog ingepakt in de doos. Ik wil geen nieuwe laptop. Toch heb ik hem zelf besteld. Er waren dingen die ik met de oude laptop wilde die ineens niet meer konden. Door een upgrade. Toen ik de nog schoolplichtige verkoper zei dat dit me dan een downgrade leek, kreeg ik het klassieke schampere lachje, terwijl hij ondertussen een meelevende blik van een collega zocht – ik heb er weer een, hoor. Hello, nineties!

Ik heb al verloren, wist ik toen. Die gaat mij zowel de verschrikkingen van de oude laptop toefluisteren als ook de geneugten van de nieuwe brullend onthullen. En terwijl hij van wal stak, tunede ik out. En het maakt me niet uit dat dat geen moderne taal meer is! Puber met je avondcursus sales skills in just twenty minutes. Schrijf mijn gegevens nou maar op, dan kan ik weg. Dat ik het ding niet meteen mee kon nemen had ik toch wel begrepen? Ik snapte er geen snars van. Als je laptops gaat verkopen, zou ik er een paar achter in de winkel hebben liggen. Nooit de kroeg ingaan als je geen geld hebt, zegt mijn vader altijd.

Ik betaalde en vertrok. De laptop zou thuisbezorgd worden. Morgen al. Als ik een beetje langzaam naar huis liep, haalde de koerier me nog in ook. Was ik niet thuis als ie kwam.

Nu ben ik thuis en hij ook – ik ben verbolgen dat mijn oude laptop niet goed genoeg meer is en tegelijk bang dat ik een generatie heb overgeslagen met mijn digibetisme. Als Annie M.G. nog had geleefd, was dit waarschijnlijk de titel van een nieuw verhaal geweest. Je hoort het Elsje de Wijn zeggen: “Een nieuwe laptop. Opa heeft een nieuwe laptop gekocht. Hij moppert de hele dag dat het een lieve lust is. En het ding is nog niet eens uitgepakt. Het staat nog steeds in zijn doos op de tafel. Opa zit aan tafel en moppert tegen de doos.”

En dan komt de onvolprezen Ad van Kempen: “Er was niets mis met de oude laptop.” En omdat hij niet gehoord denkt te worden herhaalt hij de zin nog maar een keer. “Er was toch niets mis met de oude laptop, oma?”

Maar oma heeft hem wel gehoord. Oma belt Jip al. Die kan hem vast aansluiten.

“Aansluiten waaraan?” bromt Ad nog. Ik dus. Dan moet ik lachen. Weet ik uit dit alles toch nog iets positiefs te halen: ik lijk op Ad van Kempen.

Thomas Acda (1967) is zanger en acteur. Voor Het Parool beschrijft hij wekelijks zijn observaties van ‘de’ Amsterdammer.