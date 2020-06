De nieuwe film van Spike Lee ontroert en inspireert

Spike Lee heeft weer een nieuwe film. Deze heet Da 5 Bloods en is sinds kort op Netflix te zien. Het verhaal gaat over vier zwarte Amerikaanse oorlogsveteranen die na jaren terugkeren naar Vietnam om de stoffelijke resten van hun vriend, Stormin’ Norman, op te graven en mee naar huis te nemen.

Zodat hij alsnog een waardige begrafenis krijgt. En zodat alle nabestaanden een concrete plek hebben waar ze hem kunnen opzoeken en herdenken. De heren noemen elkaar allemaal ‘Bloods’.

Het interessante aan Stormin’ Norman is dat hij de leider was van de vriendengroep, de 5 Bloods. De manier waarop de vier vrienden liefdevol herinneringen ophalen over zijn oorlogsstrategieën én over zijn persoonlijke strijd in het onderwijzen van zwarte Amerikaanse geschiedenis aan zijn broeders klinkt de bewondering en het grote verdriet door.

Hoe dieper de vrienden in de binnenlanden van Vietnam komen, hoe meer de kijker leert over de échte individuele motieven van elk lid naar het land terug te keren. Daartussen zijn er flashbacks naar wat er jaren geleden is gebeurd en leren we vrij snel dat de oude mannen naast het vinden van Stormin’ Normans stoffelijke resten ook een ander belang hebben voor hun reis naar Vietnam: een schatkist die ze toentertijd vonden en hebben begraven.

Ik zou hier een heel stuk kunnen wijden aan elk lid van de Bloods. En over het feit dat dit de eerste keer is dat ik een film zie over de Vietnamoorlog die wordt verteld vanuit een zwart perspectief. Terwijl zwarte soldaten waren oververtegenwoordigd in het Amerikaanse leger, maar vervolgens consequent ondervertegenwoordigd in de verhalen die erover worden verteld. Terwijl ze aan de andere kant van de wereld vochten voor vrijheden die ze zelf niet hadden.

Al die dingen ontroeren en inspireren. Maar ik wil het eigenlijk hebben over een regiekeuze in de film. De keuze om de mannen in de flashbackscene gewoon zichzelf te laten spelen.

Dus als oude vrienden terugdenken aan de Vietnamoorlog en aan Stormin’ Norman, gebruikt Spike Lee geen ingewikkelde technologische foefjes om zijn personages koste wat het kost jonger te laten lijken, zoals Martin Scorsese eerder deed, ook voor Netflix.

Zo simpel kan het dus zijn: net als je overleden dierbaren naar jouw idee nooit ouder worden, zo brengt Spike Lee de flashbacks van de Bloods steevast in beeld door Stormin’ Norman jong te laten zijn en de andere vier niet. Die zijn in hun spel goudeerlijk. Ze zijn bovendien ook geen genieën of heroïsche soldaten. Ze zijn traag, klungelig en bovenal echt.

De thema’s broederschap en racisme maken de film heel actueel. Da 5 Bloods zou een verplicht onderdeel moeten zijn van elk lespakket over de Vietnamoorlog.

Rapper en schrijver Massih Hutak (28) schrijft columns voor Het Parool.

Reageren? m.hutak@parool.nl