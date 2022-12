De naam Matthijs van Nieuwkerk viel niet bij de Top 2000 a gogo

Herman van der Zandt (l) met Leo Blokhuis bij Top 2000 a gogo. Beeld NTR

Het was allemaal een beetje anders dan anders, zei Herman van der Zandt bij binnenkomst van het café waar Matthijs van Nieuwkerk veertien jaar lang uitbater, gastheer, sfeermaker en quizmaster was geweest. Zonder de naam van zijn voorganger te noemen, vertelde Van der Zandt zich ‘een beetje te gast te voelen’ bij de Top 2000 a gogo.

Dat de NTR bij hem was uitgekomen om de in ongenade gevallen Van Nieuwkerk te vervangen (of is er sprake van opvolgen?) verbaasde Lips niets. Van der Zandt heeft humor, kan uitstekend uit de losse pols presenteren en heeft ook nog eens ervaring met quizen in kroegsetting (Met het mes op tafel). Hij loodste de kijker langs de clipblokjes en de mini-muziekdocumentaires (die over discozanger Patrick Born to be Alive Hernandez was een sfeerrijk juweeltje) alsof hij nooit anders had gedaan.

Dominee

Toch, misschien kwam het door zijn nostalgische decemberstemming, miste Lips Van Nieuwkerk ook. Geen aankondiging van het programma als ‘de slippendrager, het ketelbinkie van de grote machtige Top 2000’, geen quiz met als hoofdprijs ‘een hand van de presentator’ en zelfs geen ronkende introductie van ‘bovenmeester, popprofessor, Don Leo Blokhuis’.

Die laatste had bij ontstentenis van zijn kompaan een grotere rol verworven en fungeerde niet uitsluitend meer een lopende muziekencyclopedie. Blokhuis, zoon van een dominee, had meteen een gospelkoor de studio in gesleept. Lips sloot er de Tweede Kerstdag met een grote glimlach door af.

De radio-uitzending van de lijst – waarin Suzan & Freek inmiddels meer noteringen hebben dan Frank Sinatra, Radiohead wordt overtroffen door Imagine Dragons en Gijs Staverman de liedjes vroegtijdig afkapt om wezenloze appjes van luisteraars voor te lezen – laat Lips deze dagen grotendeels voor wat hij is. Maar de Top 2000 a gogo wil hij morgen weer zien.

