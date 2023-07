De naam Hermitage uitgewist: een schande en een gemiste kans voor Russische kunst

Op 3 maart 2022 stuurde de directie van het Hermitage Museum in Amsterdam het bericht de wereld in dat was besloten ‘om de banden met Rusland te verbreken.’

Ik vond dat een rare verklaring. Landen kunnen betrekkingen met elkaar verbreken. De Hermitage is geen land, maar een museum dat een speciale band onderhield met het beroemde ‘moedermuseum’ de Hermitage in Sint-Petersburg.

Directeur van de Russische Hermitage, Michail Piotrovski, weigerde de Russische inval in Oekraïne te veroordelen. Sterker, hij ontpopte zich tot cheerleader voor Poetin.

Daar kon de Amsterdamse Hermitage terecht de ogen niet voor sluiten. Maar in de paniek van die eerste oorlogsweken haalde directeur Annabelle Birnie de begrippen ‘Rusland’ en ‘Russische kunst’ door elkaar. Zij was zeker niet de enige. Orkesten haalden Tsjaikovski van hun programma of cancelden uitvoeringen door Russische muzikanten.

Maar al snel keerde de rede terug. Het Zwanenmeer in de ban doen omdat Poetin besloot een vreselijke oorlog te beginnen, bleek bij nader inzien een onzinnig idee. Alleen Birnie ging stug door op de door haar ingeslagen weg. Zij cancelde Russische avant-garde, revolutie in de kunst, samengesteld door de onvolprezen Sjeng Scheijen. De Oekraïense kunstenaar Malevitsj speelde nota bene een hoofdrol in deze tentoonstelling.

Het mondde vorige week uit in de naamsverandering van de Hermitage. Er brak meteen een rel uit over de nieuwe naam H’art - al in gebruik bij een andere kunstinstelling. Deze rel onttrok de aandacht aan het echte schandaal: dat dertig jaar geschiedenis van de Amsterdamse Hermitage met één pennenstreek is uitgewist.

“Onbegrijpelijk,” zegt Boudewijn Poelmann, die als oprichter van de Postcodeloterij met een donatie van 33 miljoen euro de eerste zet gaf tot de oprichting van Hermitage aan de Amstel. “Kunst is eeuwig, Poetin is – hoe moeilijk we ons dat nu ook kunnen voorstellen – slechts een druppel in de tijd. De Hermitage in Amsterdam is opgericht om een culturele brug te slaan tussen Oost en West. Natuurlijk moest het Hermitage de banden met Petersburg bevriezen, maar juist de reikende hand uitsteken naar kunstenaars die tegen de oorlog zijn.”

Poelmann zag het al helemaal voor zich. “Juist nu een grote tentoonstelling in Amsterdam met kunstenaars uit Oekraïne, Belarus, andere ex-Sovjetrepublieken en verbannen Russen. En dat Zelensky die tentoonstelling komt openen. Het zou een wereldhit zijn.”

Birnie wil er niets van weten. Ik sprak haar afgelopen week in de Amsterdamse Hermitage. “Alleen door alle banden met Rusland te verbreken, kunnen we dit gebouw exploitabel houden,” is haar verdediging, “voor sponsors en donoren is elke associatie met Rusland giftig.”

Mocht dat zo zijn, dan zegt dat veel over de hedendaagse kunstwereld, waarin iedereen op safe speelt. Terwijl kunst juist om durf en lef zou moeten draaien.

“De Hermitage had het kunststatement van het jaar kunnen maken,” zegt Poelmann. “Dat de Hermitage – opgericht met publiek en loterijgeld – zijn missie – de dialoog tussen Oost en West – zomaar kan laten vallen, is intriest.”

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.