De motieven voor verraad zijn niet zelden mysterieus

De Russische geheime dienst, de FSB, heeft acht mensen gearresteerd in verband met de aanslag op de Krimbrug, meldt het Russische persbureau Interfax. Het gaat om vijf Russen en drie mensen uit Oekraïne en Armenië. Die vijf Russen… Het Kremlin liegt over alles. Waarom meldt het expliciet dat er vijf Russen bij betrokken waren? Die ‘verraders’ zullen hard gestraft worden.

Wil Poetin een voorbeeld stellen en laten zien hoe goed zijn geheime dienst is, hoewel ze de aanslag niet hebben kunnen voorkomen? Wellicht. Tegelijkertijd toont hij dat er Russen zijn die het niet met hem eens zijn en bereid zijn grote risico’s te nemen. De chauffeur van de vrachtwagen heeft zelfs het grootste offer gebracht, althans ik denk niet dat hij of zij nog leeft.

Verraad. Waarom verraadden de buren aan de Duitsers waar Joden ondergedoken zaten? Waarom verraadt een moeder haar zoon? Waarom werd mijn grootvader verraden waarna hij door de Japanners werd geliquideerd? Waarom werd mijn moeder in het kamp verraden en daarna gemarteld?

Het kan zijn dat de verrader begeesterd is van een bepaald ideaal. Het kan egoïsme zijn of angst. Het kan ook zijn dat de verrader door zijn verraad eindelijk het idee heeft dat hij iets betekent.

Je kunt verraden om liefde of haat. De motieven om te verraden zijn niet zelden mysterieus. Verraden dieren elkaar?

“Hee poes…”

“Ja, muis.”

“Er zit daar een heerlijke foute muis.”

“Dank je muis. Nu zal ik je sparen.”

Mijn moeder werd in het kamp verraden door een vrouw die haar kind wilde redden. Mijn grootvader werd verraden door iemand die geloofde in de Groot Oost-Aziatische Welvaartssfeer – het imperialistische idee van de Japanners – die de onafhankelijkheid van Indië bepleitte. Naar wiens recht oordelen de rechters als verraders voor de rechter worden gesleept? Stel dat de Duitsers hadden gewonnen, dan was er niet één NSB’er (en niet één oorlogsmisdadiger) veroordeeld.

Zelfs de rechten van de mens worden tegenwoordig ‘ter discussie’ gesteld. Want die zouden zijn geformuleerd door ‘louter witte mannen’.

Je persoonlijke ethiek wordt voor een groot gedeelte bepaald door toeval. Je ouders, het geloof waarmee je bent opgevoed, je opleiding, je studie, je vrienden en vriendinnen. En na een aantal jaren denk je het tegenovergestelde van wat je in je jeugd dacht. Want je ouders zijn dood, je hebt je geloof verlaten, je studie is achterhaald, je vriendinnen en vriendinnen wonen elders of zijn gestorven. Je voelt je verraden door de geschiedenis.

.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.