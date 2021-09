De mop van de Somalische piraat die geen piraat was

Ik heb een verhaal en het is waanzinnig. We gaan naar de piraten in Somalië. Die piraten, daar heeft u vast weleens van gehoord. Jarenlang terroriseerden ze het kustgebied in de regio. Door de grote impact op de maritieme wereld zo rond 2010 werd de situatie interessant voor journalisten. Maar omdat de kans om zelf door piraten gekidnapt te worden niet gering was, kozen veel journalisten ervoor om geen directe confrontatie aan te gaan en naar het buurland Kenia te reizen in de hoop dáár ex-piraten te kunnen vinden voor hun verhalen.

In de hoofdstad Nairobi huurden ze dan een fixer in om geschikte ex-piraten op te trommelen. Maar die fixers, die kenden helemaal geen ex-piraten. Dus huurden de fixers weer andere fixers en als die andere fixers geen ex-piraat kenden dan huurden zij ook weer een andere fixer in. Tot er dan een fixer was die wel een kennis had die ex-piraat wilde spelen en een verhaal wilde vertellen aan de journalisten. Ondanks dat deze acteurs de zee vaak zelfs nog nooit in het echt hadden gezien.

De opbrengst voor het regelen van het interview werd gedeeld en zo ontstond zowel een tijdelijke nieuwe markt als dat er artikelen verschenen in onder andere Time Magazine en werd een Deense documentaire waarin ‘piraten’ aan het woord komen in 21 landen uitgezonden.

En toen was er de kunstenaar Jan Hoek.

Jan Hoek reisde naar Nairobi en huurde een fixer in om een Somalische ex-piraat te kunnen spreken. Die fixer regelde weer een andere fixer et cetera en zo verscheen een groep beschikbare ‘ex-piraten’ die allemaal bij Jan Hoek op auditie kwamen om ‘hun piratenverleden’ met hem te delen.

Maar Jan Hoek wist hoe het zat en speelde open kaart met de acteurs. Hij vroeg ze hoe ze zelf dachten dat ze eruit zouden zien als ze échte piraten waren geweest. Vervolgens betaalde hij ze om te poseren als de piraat uit hun eigen fantasie.

Dit resulteerde onder andere in een (inmiddels dik ingelijste) foto van Osman, ‘the friendly pirate’. Gehuld in een spierwit, strak gestreken gewaad, een onschuldige lach op zijn gezicht, met in zijn ene hand een pistool en in zijn andere hand een bos touwen. En Ali, ‘the lookout boy’, op glimmende zwarte regenlaarzen en in een zwart met goud geprint shirt. Geweer in de ene hand, een bosje strohalmen in de ander. Grote bos krullen op zijn hoofd met een te hippe sjaal eromheen geknoopt.

Bij galerie Vriend van Bavink hangt een hele serie. Een beetje Disneyland meets Somalië. En als u nu dacht: dit verhaal is werkelijk Te. Bizar. (hold my beer) Er is nog veel meer. En precies daarom hou ik zo van de kunsten. Want échter dan dit kan je de wereld niet weergeven.

