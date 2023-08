De moeizame strijd tegen de malafide handelaars in valse voetbaldromen

Soms voel je pas echt het belang van iets als het je ontglipt – of bijna. Mijn voetbalteam dreigt na decennia stuk te vallen. Te veel afvallers. Kapotte enkels, knieën, privébeslommeringen waarmee het zondagse potje niet langer is te verenigen. Zijn we binnen enkele weken onvoldoende versterkt, dan houdt het op.

Het doembeeld het zondagse ballen te moeten missen, verpest mijn humeur.

Juist omdat het amateurvoetbal voor zovelen die belangrijkste bijzaak ter wereld is, of voor zoveel jonkies De Droom, is het een speelbal voor charlatans.

De Amsterdamse rechercheur Marijke de Jager bespreekt het met haar gepensioneerde ex-collega Arno van Leeuwen en sportwethouder Sofyan Mbarki in twee nieuwe afleveringen van de onvolprezen podcastserie Blauw Geboren, over het Amsterdamse politiewerk in brede zin.

Onder Van Leeuwens ogen werd de ene na de andere hoofdstedelijke amateurclub gekaapt door criminelen die er hun speeltje van maakten, tot uiteindelijk natuurlijk alles stuk ging. Hij maakte er zijn missie van de misstanden aan te tonen.

Hij vertelt nog eens over Türkiyemspor, het bewierookte wonder van multicultureel samenspel uit West, dat doorstootte tot de top van het amateurvoetbal. Kroonprins Willem-Alexander kwam de aimabele voorzitter Nedim Imaç lauweren. Gelukkig hebben we de foto nog. Imaç werd in 2007 geliquideerd vanwege de drugshandel die hem het fortuin had opgeleverd waarmee hij al die topspelers bij elkaar had gekocht. De gewezen aanvoerder zat jaren vast voor liquidaties en werd uiteindelijk ook doodgeschoten.

Rechercheur Van Leeuwen wist van Imaç’ heroïnehandel, maar niemand wilde toentertijd zo’n lelijk verhaal horen.

Zaalvoetbalclub ’t Knooppunt uit De Pijp was wereldberoemd in Zuid, tot Van Leeuwen en consorten de gemeente bewezen dat alles in handen was van zware criminelen.

De ex-rechercheur en de wethouder bespreken meer voorbeelden waarover ook ik veel schreef: ASV De Dijk uit Noord, FC Chabab uit West, OFC uit Oostzaan. Criminele suikerooms leidden de clubs naar de top en werden bejubeld, tot de ware verhalen achter hun envelopjes met zwarte betalingen aan het licht werden gebracht en de boel instortte.

Wethouder Mbarki vertelt over zijn zorgen om de commerciële voetbalscholen, waarvan er te veel handelen in valse voetbaldromen. Er zijn in de regio Amsterdam meer dan tachtig (!) voetbalscholen. Vele hollen de zwakke broeders uit onder de ruim vijftig Amsterdamse amateurvoetbalclubs. Door de beste trainers weg te kapen, bijvoorbeeld – terwijl ze zonder betalen de velden gebruiken.

Er zijn verhalen over excessen waarin moeders met de trainer naar bed moeten om de kansen van hun getalenteerde zoontjes te vergroten. Mbarki probeert kaf van koren te scheiden, maar ook voor de wethouder is dat een moeizame strijd tegen de malafide handelaren in valse dromen.

Ik zal u blijven berichten. Hopelijk tussen het zondagse voetbal door.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

Reageren? paul@parool.nl.