De moderne Sophie’s Choice, in Afghanistan

Als kind wilde ik dolgraag een broertje of een zusje. Het leek me gezellig om thuis met iemand te kunnen spelen. Elke keer als ik een verlanglijstje voor mijn verjaardag maakte, stonden daar twee dingen op: een broertje of zusje én de nieuwste Barbie. De Barbie kreeg ik altijd.

Mijn vader wilde meer kinderen, maar mijn moeder zag dat niet zitten. Vanaf mijn vierde vroeg ik haar waarom. Ze vertelde dat ze haar carrière erg belangrijk vond. Ze werkte als buitenlandredacteur bij de Volkskrant. Het is nu lastig voor te stellen, maar begin jaren negentig was dat toch nog een uitzondering voor een vrouw. Zeker voor een moeder.

Ik zag dat ze genoot van haar werk. Toch bleef ik doorvragen, nieuwsgierig als ik was. Rond mijn achtste hoorde ik de tweede reden waarom ik enig kind was gebleven. Mijn moeder kwam bij me zitten en zei: “Ik wil nooit het risico lopen dat ik meer van mijn ene dan van mijn andere kind ga houden. Begrijp je dat?” Ik snapte er niets van. Ze vervolgde: “Dat komt door een film die ik ooit heb gezien, Sophie’s Choice.” Dus vanwege een of andere stomme film ging mijn grootste wens niet in vervulling? Het maakte me boos. Ter compensatie vroeg ik om de nieuwe Hollywood Hair Barbie.

Jaren later keek ik zelf naar Sophie’s Choice, een film gebaseerd op het gelijknamige boek van William Styron. Het was een verschrikkelijk scenario: In Auschwitz kwam Sophie (gespeeld door Meryl Streep) voor een hartverscheurende keuze te staan. Een kampbewaker dwong haar te kiezen tussen haar dochtertje en haar zoontje. Degene die ze koos mocht blijven leven, de ander werd naar de gaskamer gestuurd. De wanhopige Sophie keek toe hoe haar dochtertje gillend werd afgevoerd.

Lange tijd heb ik gedacht dat het idioot was om je door het verleden te laten beïnvloeden.

De Tweede Wereldoorlog was al jaren voorbij, dus dit soort keuzes was puur fictief.

Mijn moeder stelde zich aan, vond ik. Maar ik had het fout.

In Afghanistan gebeurde afgelopen week ongeveer hetzelfde. In een ontluisterend stuk voor de Volkskrant beschreef voormalig Afghanistancorrespondent Natalie Righton dit weekend hoe een Afghaanse tolk op de Nederlandse evacuatielijst stond. Hij meldde zich met zijn gezin op het vliegveld van Kabul. Zijn vrouw en minderjarige kinderen mochten mee, maar zijn twee meerderjarige kinderen moesten in eerste instantie achterblijven. Ook tekende Righton het verhaal op van een Nederlandse vrouw die zelf geëvacueerd kon worden. Ze moest haar 70-jarige moeder achterlaten. Haar moeder beschikte namelijk alleen over een Afghaans paspoort.

Het zijn duivelse dilemma’s waar niemand ooit voor mag komen te staan. En toch gebeurt het. Ook vandaag de dag. Het heeft vijfendertig jaar geduurd, maar eindelijk begrijp ik waarom ik altijd weer die Barbie kreeg.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.