De Meute van de Omkering van Alles – daar was ie weer

Het was weer zo’n saaie zondag, zonder mijn eigen potje in de kelder van het hoofdstedelijke amateurvoetbal of dat van mijn cluppie, Willem II. Met de kroegen, bioscopen en theaters nog steeds op slot. Tja, ook wij van de goedwillende meerderheid hebben corona er nog altijd niet onder.

Alle tijd om me te verplaatsen in die ME’er in de frontlinie op het Museumplein die mijn overzichtelijke probleempjes vast dolgraag wilde ruilen voor die van hem of haar.

Die ME’er had willen staken tegen de werkdruk die het politieapparaat nu al zo lang in zijn greep houdt, maar kreeg daar domweg de kans niet voor… vanwege de werkdruk. De Meute van de Omkering van Alles was weer onderweg naar Amsterdam.

De duizenden die voor de vijftiende keer op hoge toon en zonder mondkapjes kwamen betogen dat alle wetenschap omtrent corona onzin is en dat we de waarzeggers op YouTube en Facebook moeten geloven. Ze hebben zelf onderzoek gedaan!

De duizenden die ons, makke schapen, de ogen kwamen openen voor de dictatuur – met als symbool kennelijk die ME die opnieuw uren afwachtte, in plaats van iedereen onmiddellijk neer te knuppelen en in wolken van traangas af te voeren, zoals in andere dictaturen gebruik.

De duizenden vormden weer een hybride gezelschap van kleurig uitgedoste figuren die vrede zeiden te komen prediken, oudere mannen in rommelige legeruniformen van de dump, extreemrechtse vechtjassen en allerhande dwaallichten en reuringzoekers daar tussenin.

Het lukte nog een hele tijd de sfeer gemoedelijk te houden, ook tijdens het fouilleren, dat tot de lastige opdracht behoorde. De milde demonstranten vloeiden af. De commandanten bléven waarschuwen dat iedereen het Museumplein moest verlaten omdat de demonstratie vanwege dreigend geweld en structurele overtreding van alle coronamaatregelen lang tevoren was verboden.

Enfin, met de collega’s en (alléén) de dreiging van het waterkanon veegde de ME’er het plein toch maar weer leeg, zo ingetogen als kon. Maar, ja hoor, uiteindelijk stond de linie daar in de Van Baerlestraat toch weer tegenover tierende, dreinende, vingers priemende figuren met mobieltjes in de aanslag.

Die kregen waarop ze hoopten. Vooral dat filmpje van de man met de doldrieste politiehond aan zijn arm zag er – inderdaad – heel lelijk uit. Dat vloog meteen soepeltjes over de sociale media. (De filmpjes waarop hij al een hele tijd liep te zuigen tussen de linies, kregen minder aandacht.)

De trollenaccounts vuurden, Russische en Chinese staatsmedia schamperden over het politiegeweld in dat moralistische Nederland en nota bene een VN-rapporteur zou toehappen.

Toen een hooligan ’s avonds bij het cellencomplex in Zuidoost nog een collega had gemolesteerd, konden ook de laatsten huiswaarts. Weer een zondag vergooid.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

