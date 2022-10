De metro is zijn dansvloer en de rest bestaat even niet

Ze houdt het boek met beide handen voor haar gezicht, als ware het een rijkelijk belegde baguette. Ze lijkt het boek te verorberen en het is lang geleden dat ik iemand zo smakelijk een boek tot zich zag nemen. Naast haar staat een kinderwagen waar ze heel af en toe even een blik op werpt. Ik kijk stiekem op het terras vanachter mijn zonnebril naar de lezende vrouw, ze lijkt de wereld om haar heen nauwelijks op te merken.

Er was een tijd dat mijn zoon, net als ik vroeger, zo opging in een boek dat tegen hem praten geen zin had. Hij was weg. Ik was vroeger ook weg, hele dagen, hele kruistochten, hele detectives, hele Pettefletten en kostscholen maar ik moet toegeven dat het me nu stukken meer moeite kost. De wereld moet steeds via allerlei kanalen in de gaten gehouden worden. De wereld lijkt steeds via verschillende portalen binnen te komen. Alsof de deur altijd op een kier staat.

Op een vrijdagavond leg ik de weg naar het noorden van Nederland af, om daar op te treden. Moe en overprikkeld kom ik binnen, ik stond eerder die dag al op een conferentie om de boel poëtisch samen te vatten en het vooruitzicht nog een keer het podium op te klimmen, vermoeit me.

Maar dan, als ik in het donkere theater plaatsneem, valt alles even van me af. Op het podium een man die geheel in vervoering staat voor te dragen. Zijn ogen gesloten, begeleid door een saxofoniste, dwarrelt hij een andere dimensie in. Hij wordt de woorden, het ritme, hij is het gedicht. En ik weet het weer, wat een schoonheid vervoering in zich draagt. Ik krijg er gelijk weer zin in. In alles, in ervoor gaan.

Zelfs de vissers langs het weggetje waar ik op de terugweg langsrij, die urenlang turen naar het wateroppervlakte, zien er prachtig uit, gekleed in hun toewijding. Ik denk aan mijn opa die zich vroeger wel eens op een vrije dag voegde bij de vliegtuigspotters in een weiland onder de rook van Schiphol. Urenlang de hemel in staren, er helemaal in opgaan.

In de metro afgelopen zondag oefent een jongen zijn danspasjes. Een bescheiden muziekje klinkt uit een onzichtbaar boxje, zijn ledematen zwenken ritmisch door het gangpad terwijl we onder de Wibautstraat door zoeven. Hij lijkt niemand te zien, de metro is zijn dansvloer en de rest bestaat even niet.

Onlangs heb ik iets nieuws opgepikt, vanaf de brug van het park vlak bij mijn huis in het water turen, net zolang tot ik een paar karpers heb zien zwemmen. Ik denk erover volgende keer een stoeltje en wat boterhammen mee te nemen. Soms moet je die deur een rotschop geven.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? b.gons@parool.nl