De mens is een dom, agressief en immoreel wezen dat nooit wijzer wordt

Fragment van een e-mail aan een vriend:

‘Begin jij nu ook al? Ik vind het inderdaad een plicht een slecht humeur te hebben, om cynisch te zijn, om geen hoop te hebben en te geven. Dat is geen pose, zoals jij suggereert, maar een conclusie van een analyse.

Die oorlog in Oekraïne baart mij zorgen, en vooral het rot fruit dat eraan hangt: de toenemende macht en invloed van China, waardoor wij een gedomesticeerde, besmette vleermuis worden; de steeds groter wordende mogelijkheid dat mijn kleinzoon het leger in moet; dat mijn kind en kleinkinderen omkomen door een atoomoorlog of een falend milieubeleid; dat wij zulke decadente opinies ventileren dat je die eenvoudig kunt ritsen aan een of andere fascistoïde ideologie. Welke kier biedt dan uitzicht op hoop?

Tel daarbij op dat door mijn leeftijd mijn hersens rust vinden in vrij voor de hand liggende waarheden: eeuwige vrede op aarde bestaat niet tenzij je dood bent; mensen willen tot de dood vechten voor hun gelijk; de mens is een dom, agressief en immoreel wezen en wordt nooit wijzer. En God helpt de mens ook niet echt.

Ik volg de oorlog nauwgezet en beeld me soms in dat ik naar radio Oranje luister, hoewel ik toen min 13 was. Ik zeg eerlijk dat ik geniet van Oekraïense overwinningen, maar tegelijkertijd betreur ik die gedachten, want tot twee jaar geleden hield ik van de Russen, en ik hou nog van ze. Wie opent wie de ogen? Wij die van de Russen of de Russen die van ons?

Vernietiging begint lelijk, maar wordt mettertijd esthetisch. Het zien van een totaal vernietigde stad bevestigt mijn gedachten over de mens (zie hierboven) en die depressie waar we ons tegenwoordig in bevinden. Dus ja, ik heb het humeur van een stuk stront. Ik ben domweg bang voor mijn eigen gedachten. Ik snap niet dat jij dat niet hebt.

Maar goed, ik zit dus in Italië en doe vakantiedingen. Ik duw de spaghetti in m’n neus, ik zwem met regen en zon in het zwembad en elke kerk bezoekt mij. De Italianen branden een kaarsje bij de Heilige Maagd en slaan daarna asielzoekers in elkaar. Het zijn dus net Nederlanders en andere wereldburgers.

Vrede is zo’n kitschbegrip geworden. De vrede in Oekraïne kan alleen tot stand worden gebracht met overwinningen, met krankzinnige aantallen doden, met idiote offers, met een grote hoeveelheid onmenselijkheid waarover geen rechter ooit rechtvaardig kan oordelen. Verder (…)’

