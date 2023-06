De medische zorg voor dieren begint verdacht veel op die van mensen te lijken

In de Verenigde Staten is het inmiddels tamelijk normaal om als je kat eindstadium nierziekte heeft een nier van een andere kat te laten transplanteren. Niet verbazingwekkend dat dit nogal wat ethische discussies oproept en alleen al daarom vrijwel nergens in Europa kan worden gedaan.

Daarnaast zijn de kosten enorm. Het prijskaartje bedraagt een slordige vijftienduizend dollar en daarna nog jaarlijks duizend dollar voor antiafstotingsmedicatie en controles. Het is illustratief voor hoever mensen willen gaan voor hun geliefde huisdier. Ook met behandelingen die niet altijd even logisch zijn. Zo is inmiddels wel uit Amerika overgewaaid dat honden met gewrichtsontsteking en slijtage baat zouden hebben van injecties met uit beenmerg afkomstige stamcellen. Ondanks het ontbreken van solide bewijs van enige werkzaamheid, vragen dierenklinieken al snel tweeënhalfduizend euro per behandeling.

Maar ook minder exorbitante zorg voor dieren is razendduur. Als je favoriete huisgenoot plotseling ziek wordt, maak je al snel meer kosten dan je jaarlijks uitgeeft aan je eigen zorgverzekering. Een groeiend aantal mensen moet hiervoor een lening afsluiten. En een niet onaanzienlijk deel kan die kosten niet dragen en besluit dan maar de dierenarts te vragen het beestje uit zijn lijden te verlossen (wat ook al snel een paar honderd euro kost).

Voor een consult declareert de dierenarts slechts een paar tientjes, maar daarna kunnen de kosten pijlsnel oplopen. Voor de sterilisatie van konijn of cavia kom je nog weg met 120 euro, maar aan een scan voor je trouwe viervoeter ben je al snel een veelvoud daarvan kwijt. Een gebroken pootje van kat of hond kost rond de 700 euro en voor een darmoperatie kun je zomaar geconfronteerd worden met een nota van 1500 euro. Om maar te zwijgen van tarieven van duizenden euro’s voor chemotherapie bij honden met tumoren.

De kosten zijn niet het enige probleem. Er is een groot tekort aan dierenartsen, die zuchten onder een heftige werkdruk. Juist de laatste jaren is het huisdierbezit flink gegroeid terwijl de instroom van studenten diergeneeskunde al jaren stabiel is. Dierenartsen kunnen de vraag van bezorgde baasjes over hun huisdier met allerhande aandoeningen en kwaaltjes dan ook nauwelijks bijbenen.

Ook voelen jonge dierenartsen steeds minder voor eindeloze werkweken en worden langzaam maar zeker steeds meer diensten buiten kantooruren uitbesteed aan commerciële klinieken van grote bedrijven als AniCura en Evidensia, die vaak enorm veel hogere tarieven vragen voor spoedhulp. Dat zijn ketens met nu al duizenden klinieken in meer dan tien Europese landen die in handen zijn van investeringsfondsen of grote producenten van dierproducten. Die nemen zo langzamerhand niet alleen steeds vaker de spoedzorg over, maar ook de gewone diergeneeskundige behandelingen.

Hoge kosten, te weinig personeel en toenemende commercialisering. De medische zorg voor dieren begint verdacht veel op die van mensen te lijken.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

