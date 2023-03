De man die Poetin geweldig vindt, houdt me staande.

Hij legt uit dat niet híj, maar juist ík slachtoffer ben van westerse propaganda. Hij somt wandaden op die Zelensky heeft begaan. De zinsnede ‘Is niet waar!’ keert enkele keren in zijn conversatie terug.

“Dat Poetin kinderen ontvoert, is niet waar!”

“Dat de Russen aan het verliezen zijn, is niet waar!”

“Dat Oekraïners niet bij Rusland willen horen, is ook niet waar!”

Ik haal mijn schouders op en zeg: “Ik lees alleen de kranten. Waar haal jij je nieuws vandaan?”

Hij noemt nieuwsbronnen op die ik niet ken, heeft het over Telegram en vrienden in Moskou die hem op de hoogte houden.

“Hoe oud ben je, als ik vragen mag?”

Hij blijkt net zo oud te zijn als ik. Omdat we ook beiden last hebben van onze rug gaan we op een bankje in de Falckstraat zitten. Hij heet Joop, is Amsterdammer, ‘nog steeds communist’, hij ziet de mensen tot inkeer komen en is vol bewondering voor Extinction Rebellion: hij heeft gezien dat ze foto’s van Marx meedroegen. Hij zegt dat de oorlog in Oekraïne het begin kan zijn van een grote omwenteling. Zeker als China en Rusland samengaan.

“Jij wil de wereld niet beter maken. Ik wel. Jij wil dat het kapitaal wint. Ik niet. Ik geef om rechtvaardigheid, om eerlijkheid, om vrede. Jij niet.”

Ik kijk wat er gebeurt als ik hem niet tegenspreek, maar er gebeurt niks. “Je ziet dat het volk zich weer bewust wordt van zijn macht. De jongeren willen opstand. De boeren ook. Dat is goed. Laat de boel maar clashen. Ik geniet als ik zie wat ze in Frankrijk aan het doen zijn. Of het nou rechts of links is, dat kan me niets schelen. Het volk neemt het recht in eigen hand. Dat is mooi... Vandaag ook was heel Duitsland plat. Schitterend.’’

“Ik hou er niet van als dingen kapot worden gemaakt,” zeg ik.

“Ach hou op! Een paar winkelruiten.”

“In Oekraïne hele steden.”

“Dan moeten die fascisten zich maar overgeven.”

Ik zwijg.

“Denk je nou echt dat die Russen stom zijn? Ze doen het ook voor ons. Dat zien jullie niet. Fascisme is een sluipend gif. Waarom loop je achter Amerika aan en hou je niet van Rusland?”

“Amerika houdt meer van democratie en vrijheid.”

“Gelul!” Dan zegt hij: “Er komt een grote revolutie aan. Ik voel het!”

“Ik vrees dat je gelijk hebt.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.