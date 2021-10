De man die mij bedreigde, schreef jaren later een excuusbrief

Een jaar of vijftien geleden werd ik bedreigd door een onbekende. Hij schreef dreigbrieven en liet via de telefoon weten dat hij wist waar ik woonde en welke route ik elke dag liep ‘met dat vieze, smerige hondje van je’.

Ik nam twee besluiten. Ik vertelde het aan niemand, en ik deed aangifte. Ik was al eens eerder bedreigd en had ‘lage bewaking’ gehad (voortdurend een politieauto voor de deur) en dat had tot gevolg dat niet alleen mijn familie in paniek raakte, maar ook sommige buren die boos werden omdat hun huis nu in waarde zou dalen.

De man die mij bedreigde werd gepakt. Hij kreeg een taakstraf. Jaren later schreef hij een excuusbrief en vertelde hij waarom hij mij bedreigde. Niet om mijn meningen en opvattingen, zoals hij had beweerd in de dreigbrieven, maar omdat hij mij had zien lopen ‘met een mooie vrouw’. Later had hij mij met ‘die mooie vrouw’ in een restaurant zien eten en een paar dagen later was ik ‘met die mooie vrouw’ aan het lachen in het Vondelpark. Hij was in die tijd depressief en had nooit ‘een mooie vrouw’ gehad, en toen kwam het: ‘En ik vind mezelf knapper dan jou wat mij van vele kanten ook werd bevestigd.’

Van vele kanten bevestigd – een zin die mij misschien wel meer kwetste dan zijn doodsbedreigingen. De man bleek domweg jaloers. Niet op mijn kwaliteiten als schrijver, maar als… verleider, vermoed ik.(Mijn bedreiger had wel smaak.)

Ik moet altijd aan die man denken als ik lees dat er weer een hoogwaardigheidsbekleder bedreigd is. Er zit bij de bedreigers altijd iets van jaloezie bij. In fanatieke religies heb je bijvoorbeeld veel verbodsbepalingen. Je mag niet te veel naakt zien, je mag niet lachen, je mag je geen voorstelling maken van God, je moet vijf keer bidden, twee keer baden, je mag dit niet eten en dat niet; de vrijheid is expres ingeperkt. Hoe meer je de vrijheid inkapselt, hoe beter je de ander in de gaten kunt houden. De vele regels zorgen voor gelijkvormigheid. Je doet allemaal hetzelfde, je ziet er allemaal hetzelfde uit. Wie daarentegen vrijheid wil, zich niet aan de regels houdt en in God noch gebod gelooft, wekt jaloezie. Meester, zij mogen wel alles en wij niet… God straft ze niet, dus moeten zij het doen. Want stel je eens voor dat die liefhebber van vrijheid gelijk heeft…

