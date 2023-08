De man die hem had willen doden had een jong gezicht waar hij niet naar wilde kijken

De soldaat liep door de loopgraaf en vond een losse linkerarm. Om de pols zaten een iWatch en twee armbandjes van touw en plastic kraaltjes, waarschijnlijk door kinderen gemaakt.

De soldaat keek of hij nog meer ledematen zag, maar hij kon nergens iets vinden. Plotseling hoorde hij een zacht, vreemd gezoem. Hij keek om zich heen, vond niets.

De iWatch om de pols lichtte op. Er verscheen een foto van een vrolijke vrouw op het apparaat. Anna heette ze.

De soldaat moest oppassen, want rondom hem werd zwaar gevochten. Het horloge bleef echter vragen om contact.

Opeens zag hij een mobiele telefoon liggen met daarop hetzelfde plaatje van de vrolijke vrouw. De soldaat stapte eroverheen, zocht dekking en kotste.

“Wat doe je nou?” vroeg een kameraad achter hem.

“Niks,” zei hij.

“Loop dan godverdomme door!”

Hij keek even snel achterom en zag dat het horloge van de arm werd gehaald.

De loopgraaf met de gevaarlijke hoeken lag constant onder vuur.

Hij passeerde nog twee verminkte soldaten. Hij gaf het door.

Ineens stond hij oog in oog met de vijand. Had hij niet goed opgelet? Was er een moment van concentratieverlies geweest? Het was te laat.

Maar de vijand stortte neer, voordat hij kon schieten.

“Dank je,” zei de soldaat tegen zijn kameraad achter hem die zijn leven had gered. Hij gaf weer door waar het lijk lag.

Hij moest over de man heenstappen die hem had willen doden. Hij had een jong gezicht waar hij niet naar wilde kijken, maar dat hij toch opmerkte. “Concentreer je, concentreer je,” sprak hij zichzelf toe.

Concentreren was het vermijden van bijgedachten.

“Overnemen!” hoorde hij in zijn oortje, en hij was blij.

Met z’n kameraad trok hij zich terug en in een hoek lieten ze zich passeren door een nieuwe ploeg.

Hij voelde hoe dodelijk vermoeid hij was en ofschoon hij nog steeds alert moest zijn, drongen de geuren van kruit, bloed, en verbrand hout tot hem door. Hij kwam de weggeschopte arm weer tegen. Het was alsof de vingers van de hand een akkoord op een piano hadden willen aanslaan.

Een tijdje later dronk hij oploskoffie. Zijn kameraad die zijn leven had gered bekeek het horloge.

“Hoe werkt zo’n ding?”

“Ik weet het niet.”

“Je moet vier cijfers invullen.”

“Ja… Zoiets. Ik zag die arm, en op dat moment…”

Hij wilde vertellen dat op de wijzerplaat een foto oplichtte van een mooie vrouw.

Anna.

