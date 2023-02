Nederland wist hem te vinden, Owen Wijndal, de net (enigszins) doorgebroken linksachter van Ajax. In een tv-interview met clubkanaal Ajax TV, gedistribueerd door ESPN, liet hij weten dat hij de linkerflank Wijndal-Bergwijn de beste van Nederland vindt – en eigenlijk ook van Europa.

Althans, zo werd zijn uitspraak geboetseerd in media en op internet. In werkelijkheid zei Wijndal dat Bergwijn en hij ‘zeker de beste van Nederland zijn en als we écht gasgeven, dat we dan misschien ook wel een goed linkerkantje hebben voor Europa’.

Hij zei het onbezorgd en met zo’n guitige knipoog dat je er nauwelijks boos om kon worden, maar veel mensen slaagden daar desondanks met vlag en wimpel in, of eigenlijk met riek en fakkel: Feyenoordsupporters, tv-analisten, columnisten en Ajaxaanhangers, zeker toen Ajax een paar dagen later met 3-1 de bietenbrug op ging bij Union Berlin. Zonder Wijndal weliswaar, maar toch.

Als de dingen zo lopen, kun je de praatjesmaker in kwestie alleen nog adviseren om even een paar dagen stil te zitten terwijl hij geschoren wordt. In Arnhem, tegen Vitesse, leek het Wijndals hoofddoel te zijn: stilzitten terwijl hij geschoren werd.Terug naar de inhoud. Ik heb een weekend empirisch veldonderzoek gedaan, waarvan ik de uitkomsten exclusief op deze plek mag presenteren. De linkerflank Wijndal-Bergwijn is níet de beste van Europa en hooguit in theorie de beste van Nederland.

Wel heb ik wetenschappelijk kunnen vaststellen dat Wijndal-Bergwijn het beste linkerkantje van postcodegebied 1101 is, al was het maar omdat sportpark De Toekomst in 1114 ligt. Geen enkel ander linkerkantje kan zeggen dat het het beste van 1101 is, dus enige trots is wel degelijk gerechtvaardigd.

Aanbeveling aan het linkerkantje: er valt nog wel enige winst te behalen, jongens. Aanbeveling aan Wijndal: blijf vooral de flapuit die je bent, want voetballers die er nooit met bravoure iets uitflappen, zijn er al genoeg.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.