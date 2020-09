De lieve wereld van de minibieb

Ze hebben dus een officieuze soortnaam en een website en er is een Facebookpagina waarop mensen zich verenigen die ­random boekenkastjes door stad en land beheren waarover ik een paar weken geleden schreef. Ze hebben zelfs een dag, zoals alles een dag heeft. En dat is vandaag, 19 september, opdat u het nooit meer vergeet: de landelijke dag van de minibieb, waarop – check dagvandeminibieb.nl – coronaproof activiteiten worden georganiseerd bij meer dan driehonderd minibiebs.

Minibieb, dus.

Moet je niet te vaak achter elkaar zeggen.

Maar je kunt er ontzettend druk mee zijn, met zo’n minibieb. Sinds ik werd gewezen op het bestaan van de groep, volg ik op Facebook de perikelen van Minibieb Beheerders. Op minibieb.nl zijn bouwtekeningen te vinden en worden drie modellen kant-en-klaar aangeboden uit de werkplaats van Visie R, een stichting voor de re-integratie van mensen die uit het arbeidsproces zijn geraakt. Het kan ook kwestie zijn van een goed kastje op de kop tikken: ‘Vanmiddag even opgehaald. Minibieb De Houtduif 2.0.’

Maar er wordt ook heel wat ‘afgecreabeaad’ om de minibiebs tot stand te brengen. Indrukwekkend zijn de ‘boombiebs’ in het Naarderbos, gemaakt door de groene broedplaats AltijdWerkPlaats, van afsluitbare holle boomstammen, voorzien van keurige plankjes (‘Wel goed kijken, je fietst er zo voorbij’).

Bouwprojecten te kust en te keur, van amateuristisch tot semiprofi. ‘Ik ben van een heel simpel kastje een minibieb aan het maken, de verf zit er bijna op. Nou vraag ik me af hoe ik het beste de letters ‘minibieb’ erop kan zetten. Verven? Dat wordt in mijn geval waarschijnlijk een rommeltje. Sjabloon? Of plakletters? Waar haal je die dan het best?’ ‘De dakconstructie zit erop, kastje vastgeschroefd en alvast boeken erin gezet. Nu nog de naam op een bordje, een informatieblaadje erin, een QR-code naar mijn Facebookpagina, een gastenboek en boekenleggers.’

Vraag van Minibieb FSL: wat is het raarste wat je ooit in je minibieb hebt aangetroffen? Een kookboek met half zwartgeblakerde pagina’s, recept overduidelijk mislukt; jurisprudentie van heel lang terug; een oliebol, voorjaar 2017; het blad van de vereniging van zendamateurs uit 1970; een complete cursus om vrachtwagenchauffeur te worden.

Ik heb hier lol van. Het is een lieve wereld, de wereld van de minibieb.

Maar er zijn kapers op de kust. Ik hoorde van een oplettende lezer dat het kastje waar ik mijn tweedehands boeken zet, regelmatig door een professionele handelaar wordt afgegraasd. Met dozen vol rijdt hij weg.

Scheer je weg, ploert! Handen af! Een oliebol uit 2017 kun je krijgen!

