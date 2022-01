De levenslessen van Gandhi hebben Ali B niet geholpen

Afgelopen november bracht Ali B het boek De Ali B-methode uit. De ondertitel luidt: 12 levenslessen van de origineelste coach van Nederland. Hoe cynisch klinkt dit, nu bekend is geworden dat er aangiftes tegen de rapper zijn gedaan wegens verkrachting en aanranding?

Op de achterflap staat een wervende verkooptekst: ‘Met De Ali B-methode laat Ali zien hoe hij al 20 jaar elke dag bezig is met groeien en nodigt hij jou uit om hetzelfde te doen.’

In 168 pagina’s beschrijft de rapper hoe de levenslessen van zijn helden Eckhart Tolle, Will Smith en Mahatma Gandhi hem hielpen om zijn zware jeugd te verwerken. De vraag rijst of Ali B de theorieën van zijn inspiratiebronnen wel heeft begrepen. Voor zover ik weet bevelen Tolle, Smith en Gandhi verkrachting en machtsmisbruik bepaald niet aan.

Net als de rest van Nederland keek ik donderdag naar de aflevering van het programma BOOS over The Voice of Holland. Zoals inmiddels bekend bij iedereen die niet onder een steen leeft, werden daarin details geopenbaard over de ontucht die Ali B zou hebben gepleegd. BOOS besteedde tevens aandacht aan vermeende wandaden door Marco Borsato jegens minderjarigen én aan het ongepaste (app)contact dat bandleider Jeroen Rietbergen had met negentien ex-kandidates.

De uitzending zat vol gruwelijke verhalen, al vond ik één fragment specifiek hartverscheurend. Een van de vrouwen die tegen Ali getuigde was 18 toen hij haar meenam naar zijn studio in Almere. Hij drong aan op seks. Dat wilde ze absoluut niet, maar ze verstijfde. Uit schaamte hield ze acht jaar lang haar mond. Misschien had ze het zelf uitgelokt. Ze was toch met hem meegegaan? Mocht ze eigenlijk wel van verkrachting spreken?

Volgens de advocaat van Ali B mocht dat niet. Hij erkende dat er seksueel contact had plaatsgevonden, maar dat was met wederzijdse instemming. Ik geloof hier helemaal niets van. Als het allemaal zo wederkerig was, waarom verzekerde Ali het meisje dan na afloop dat toch niemand haar zou geloven als ze dit wereldkundig zou maken?

Ik wil deze dappere dame één ding op het hart drukken: het ís niet jouw schuld. Geen enkele man mag je ook maar met een vinger aanraken als je dat zelf niet wil. Het is goed dat je hiermee naar buiten treedt, want ik vrees dat de schandalen bij The Voice slechts het topje van de ijsberg vormen. De meeste vrouwen die ik ken zijn op enig moment in hun leven met seksueel grensoverschrijdend gedrag in aanraking gekomen. Ook zij kennen tot op de dag van vandaag schaamte.

Dus als dít de daadwerkelijke Ali B methode is, wordt het tijd om daar voor eens en voor altijd mee af te rekenen. Níemand mag hier zomaar mee wegkomen, of de man in kwestie nou beroemd is of niet.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.