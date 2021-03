De les van Kaag: probeer je niet volkser voor te doen

In 2008 werd de duurzame supermarkt Marqt opgericht, aanvankelijk een succes. Maar de grote jongens waren niet gek. En dus lag Albert Heijn al gauw ook vol met ambachtelijk ogende producten: ‘Gemaakt door Astrid’. Niet dat de grote spelers de Marqtfilosofie implementeerden, ze namen slechts het aura over. Datzelfde deed de VVD de afgelopen weken.

Hun campagne, met de slogan ‘Samen sterker verder’, positioneerde Mark Rutte als de verbinder in crisistijd, iemand die er met een sterke overheid voor zal zorgen dat wij straks sociaal uit het coronatijdperk komen. Dat die sterke overheid vooral nodig is dankzij Ruttes sloopbeleid, dat het VVD-programma ondanks modieus-linksere bewoordingen nog altijd heel neoliberaal is, werd naar de achtergrond geduwd.

We zitten vast in een lus: ongebreidelde privatisering, flexibilisering, en de uitkleding van de publieke sector sinds de jaren negentig creëerden een voedingsbodem voor grote onvrede. Vervolgens wezen de hoofdverantwoordelijken de migrant aan als hoofdschuldige. Er kwam een financiële crisis overheen en juist toen stapte de enige partij die het tij had kunnen keren, de PvdA, met de VVD in een snoeihard bezuinigingskabinet. Vervolgens kon (extreem-)rechts de zondebokpolitiek succesvol blijven inzetten voor meer aanhang en behoud van de macht.

Links probeerde ondertussen wanhopig juist de naar xenofobe partijen weggelopen kiezer terug te halen. Door die behaagzieke houding viel de grote tent van de sociaaldemocratie nog verder uiteen. Ieder zocht zijn heil elders, maar de afzonderlijke linkse partijen spraken slechts de taal van hun eigen subdoelgroep. Deze campagne kwam daar nog bij: links, met uitzondering van de PvdD en Bij1, sorteerde voor op de formatie en hield zich in. Bijsturing in plaats van systeemverandering werd de inzet.

Toch is er ondanks de dreun goed nieuws. Het kantelpunt heeft al plaatsgevonden. Het sociaal-economisch linkse gedachtegoed is populairder dan in decennia. En de opdracht voor de komende jaren is glashelder. Het succes van Kaag bewijst dat je simpelweg onbevreesd intellectueel en inhoudelijk moet durven te zijn. Probeer je niet volkser voor te doen. Prik met een unapologetic sociaal, inhoudelijk verhaal de grootste mythe van deze tijd door: de denkbeeldige botsing tussen wat men graag identiteitspolitiek noemt en opkomen voor sociaal-economische rechtvaardigheid.

Want wanneer wij opstaan voor radicale gelijkwaardigheid, dan staat we óók op voor een egalitair onderwijssysteem, dat Amerika niet als voorland wenst te zien. Wanneer we ons fel verzetten tegen racisme, bij de Belastingdienst, op de arbeids- en woningmarkt, dan strijden we óók tegen de vastgoed-patjepeeërs en immorele woningcorporaties, die huizen onbetaalbaar maken en de vermogensongelijkheid opstuwen. Wanneer we opkomen voor gelijk werk naar gelijk loon, komen we óók op voor structureel betere beloning in de zorg. En wanneer we strijden voor beter klimaatbeleid, dan kunnen we koploper worden en nieuwe banen creëren waar die nu juist in rap tempo verdwijnen.

Dit gaat niet om bijsturen, maar om een fundamenteel andere politieke richting. De gevestigde linkse orde kan in elk geval wakker worden geschud door nieuwe waakhonden. En in 2025, maar vermoedelijk eerder, moeten ze er staan.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft op woensdag en zaterdag een column voor Het Parool.