De lens van absurditeit maakt elke strijd belachelijk

Strijd – of het nu thuis is of ergens anders op de wereld – ontstaat vaak door een misverstand, een vergissing, een slordigheidje. De verkeerde wordt vermoord, de knop werd wel ingedrukt, terwijl hij juist niet moest worden ingedrukt, de klok liep achter, iemand was het adres vergeten.

Als de strijd is begonnen, kun je niet terug. Strijd betekent: als één verliest, wint de ander. De winnaar heeft trouwens maar een bepaalde tijd gelijk. De tijdgeest komt met enige regelmaat de overwinningspapieren verscheuren.

Maar wat als er geen winnaar komt? Als nu eens de één en dan weer de ander wint? Als Pyrrhus de mode bepaalt en Vrouwe Justitia slachtoffer is van een constante groepsverkrachting?

Dan moet je onderhandelen, en hopen op een wapenstilstand.

Maar zelfs onderhandelingen en wapenstilstanden kunnen gebruikt worden als wapen om de vijand een loer te draaien.

Toevallig ken ik een ouder echtpaar dat een paar jaar geleden tot onze stomme verbazing meedeelde dat ze uit elkaar gingen.

“Waarom?” vroeg ik, en erachteraan dacht ik en was ik te laf om te zeggen: jullie hebben misschien nog een jaar of tien te leven als alles meezit, wat ik niet denk; pakweg zo’n vijfduizend dagen. Dat is niet veel meer. Blijf toch lekker bij elkaar.

Maar nee, eigenlijk hadden ze al vijftien jaar een conflict. De bedoeling was altijd al om uit elkaar te gaan als de kinderen het huis uit waren. En de kinderen studeerden nu allemaal. De man en de vrouw konden elkaar niet meer verdragen. Al die jaren hadden ze mij bij de neus genomen. Wat ik aanzag voor liefde, bleek haat.

Maar nu waren er weer ‘vredesonderhandelingen’. Ze gingen samen weekendjes weg. Hun strijd was de afgelopen jaren nutteloos geworden. Het stond ze niet helder meer voor ogen waarom ze zo’n hekel aan elkaar hadden gekregen. En wie hadden ze eigenlijk anders dan elkaar?

Zou zoiets mogelijk zijn tussen Rusland en Oekraïne, vroeg ik me af? Nee. De haat van Oekraïne jegens Rusland is nog vers en groeit alleen nog maar. Dan is vrede uit zicht.

Ik werd er somber van, terwijl ik naar het broze, nieuwe, oude bejaardengeluk van de twee vrienden keek.

De redenen van hun oorlog waren door de tijd die was verstreken absurd geworden. Absurditeit is een lens die, als je erdoorheen kijkt, elke strijd belachelijk maakt.

Als je oorlog kunt krijgen door een misverstand, kun je dan ook door een vergissing vrede krijgen?

