De ledenlijst van Forum voor Democratie. Vast allemaal leuke mensen, op één na

Zaterdag werd de kandidatenlijst van Forum voor Democratie voor de Tweede Kamer bekendgemaakt. Vast allemaal leuke mensen, op één na. Freek Jansen. Ik ken hem niet, maar ik hoor al jaren de vreemdste verhalen over hem. Van wie? Van Forumleden zelf. Heb je namen? Ja, maar die vertel ik niet. Waar gaan die verhalen over?

Freek schijnt een rechterarm te hebben die, alsof het een neurologische afwijking betreft, soms de neiging heeft gestrekt naar boven te wijzen. In een boek over Thierry Baudet van Harm Ede Botje en Mischa Cohen, Mijn meningen zijn feiten (een voorpublicatie stond in Het Parool) wordt een oud-werkgever van Zwarte Freek aan het woord gelaten en die vertelt: “Freek had een enorme belangstelling voor het Derde Rijk, de rol van Hitler, de Holocaust (die hij relativeert), de positie van Palestina en Israël.”

Tja…

Met name één zinsnede intrigeert mij: ‘(…) de Holocaust (die hij relativeert)’

Hoe doe je dat in hemelsnaam: de Holocaust relativeren?

“Ach, er is overal weleens wat…”

Of: “Het waren maar vijf miljoen Joden, hoor.”

Ik kan er zo nog tientallen verzinnen. Maar in het kader van de goede smaak laat ik dat na. Ook een satiricus als ondergetekende heeft zijn persoonlijke grenzen. Over persoonlijk gesproken…

Persoonlijk wil ik niet in één ruimte verkeren met iemand die ‘de Holocaust relativeert’.

Maar afgezien daarvan. Waarom… waarom in godsnaam zet je zo iemand – die nooit antwoord wil geven op de geruchten die over hem gaan – op de lijst?

Het is altijd een probleem van rechts geweest. Richten ze een partij op, dan komen daar onmiddellijk suspecte types op af. Geert Wilders is volgens mij ook tijden bezig geweest om zijn partij te schonen – en dat is hem uiteindelijk gelukt. Pim Fortuyn had er ook last van, meen ik.

Maar waarom wil Thierry Baudet zo’n jongen constant op z’n schouders slaan? Hoe denkt Hiddema hierover? En Joost Eerdmans?

‘Theodor, heb jij zelf niet op Forum gestemd?’

Landelijk stemde ik op GeenPeil. In Amsterdam kreeg Annabel Nanninga mijn stem. Ja dus. Maar ik hoop nu dat Annabel Forum gaat verlaten. Met haar pen vindt ze wel emplooi.

Nog beter zou het zijn als Annabel blijft als lijsttrekker en Baudet en Jansen plaatsmaken. ‘Wotan’ Thierry is in een benauwde wagneriaanse opera terechtgekomen. Een Ring des Nibelungen op Madurodamformaat. Nog even en de ‘ring’ wordt in het vuur geworpen en dan wordt Thierry ‘gerelativeerd’.

