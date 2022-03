De laatste weken betrap ik mezelf erop dat ik blij ben met Mark Rutte aan het stuur

De oorlog in Oekraïne maakt angstig en belooft weinig goeds: men slaat jodiumpillen en pastavoorraden in. De gasprijzen, benzineprijzen en veel boodschappen worden duurder vanwege de oorlog in de ‘graanschuur van Europa’. De koopkracht gaat achteruit, terwijl in het coalitieakkoord stijgende koopkracht is beloofd aan Nederland.

De minister van Financiën, Sigrid Kaag, was dinsdag niet aanwezig tijdens het debat over dalende koopkracht. Vermoedelijk had ze ook niets hoopvols te zeggen over de prijzen die (in de toekomst alleen maar meer) de pan uit zullen rijzen.

De minister-president kwam voor haar invallen en zei het volgende: “We kunnen niet twaalf dagen na de inval in Oekraïne, het een-na-grootste land van Europa, alle antwoorden tot drie cijfers achter de komma paraat hebben, soms gaan de benzineprijzen met centen per dag omhoog. Onze voornaamste taak is nu veiligheid, daarna kunnen we kijken naar economische gevolgen, maar laat me maar geen beloftes doen over stijgende koopkracht.”

Daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Het was verfrissend om iemand aan het woord te zien die laat blijken dat hij ook niet weet hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen.

De laatste weken betrap ik mezelf erop dat ik blij ben met Mark Rutte achter het stuur. Terwijl iedereen in de Oekraïnecrisis maar wat lijkt te doen of zeggen zonder strategie, komt hij steeds meer over als iemand die het hoofd koel houdt, vooral observeert, afwacht en niet uit emotie reageert.

Onlangs zei Rutte dat praten over de toetreding van Oekraïne tot de EU niet zinvol is, terwijl de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zich uitsprak voor toetreding van het belaagde Oost-Europese land tot de Unie. Daarnaast wil ze 500 miljoen euro investeren in militaire hulp aan Oekraïne. Eerder zei ze tegen CNN voorbereid te zijn ‘op het ergste’ (een Derde Wereldoorlog dus).

Vooral dat laatste is krankzinnig, qua olie op het vuur gooien. Europa wil Oekraïne helpen de soevereiniteit van het land te verdedigen, maar aan de andere kant wil niemand dat de zaak verder uit de hand loopt.

Politici lijken daarin enigszins het spoor bijster. Kajsa Ollongren kreeg een storm van kritiek over zich heen toen ze een foto van een wapenleverantie op Twitter had gezet. Met daarbij het plaatje van een spierballetje. Die openheid en ‘stoerheid’ werden haar niet in dank afgenomen. Terecht.

Wat betreft onze rol in de oorlog die nu gaande is, bemerk ik dat we het allemaal niet meer weten. Als een kip zonder kop zit men op Twitter te schreeuwen dat de Navo militair moet interveniëren, terwijl dat het risico van een Derde Wereldoorlog en een kernoorlog enorm vergroot. Von der Leyen en anderen pleiten voor een EU-leger, maar tegelijkertijd kan dat de banden met de Navo ook verzwakken en de kans vergroten dat de VS, waar wij militair afhankelijk van zijn, z’n handen van Europa aftrekt.

Er moet hulp komen richting Oekraïne, dat is iets wat zeker is, maar is het nou zo verstandig om militair in te grijpen? Zal dat niet de spanningen vergroten en provoceren, terwijl we niet in het hoofd van Poetin kunnen kijken die in een bunker in Siberië zit en elk moment kan besluiten véél meer schade aan te richten: schade die onomkeerbaar is?

Ik ben blij dat ik die beslissingen niet hoef te nemen.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl